Înscrieri online: Ajutoare de 2500 lei pentru participanții la târgul de handmade organizat de stat

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) deschide, începând de luni, 5 octombrie 2026, înscrierile pentru Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri, statul acordând ajutoare de până la 2.500 de lei pentru participarea la evenimentul de creații handmade.

Evenimentul, organizat în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 22-25 octombrie, pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu, județul Gorj.

Înscrierile se fac online, în perioada 5 octombrie, ora 10.00 – 15 octombrie 2026, ora 20.00, pe platforma oficială – sme-ecotech.gov.ro. Termenul poate fi prelungit, după caz, până la epuizarea locurilor disponibile. Admiterea se va face în ordinea înscrierii, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Meșteșugarii și artizanii selectați vor beneficia participare gratuită și de o sumă forfetară de 2.500 de lei destinată cheltuielilor de cazare și transportului beneficiarului și al produselor sale la și de la eveniment. Decontarea se realizează în baza cererii beneficiarului și a procesului-verbal de participare la eveniment.

La târg pot participa întreprinderile mici și mijlocii, societățile cooperative, inclusiv cele meșteșugărești mixte, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, precum și asociații profesionale sau fundații care desfășoară activități sau au ca obiect promovarea meșteșugurilor, artei populare și artizanatului. Societățile cooperative, asociațiile și fundațiile pot înscrie, în numele meșteșugarilor sau artizanilor membri ai organizației, cel mult 10 expozanți.

După încheierea etapei de înscriere, lista solicitanților va fi publicată pe site-ul instituției. Verificarea și selecția acestora vor fi realizate de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism (AIMMT) Ploiești, în calitate de organizator al evenimentului, pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în program și în limita locurilor disponibile. În urma evaluării documentelor, solicitanții vor primi, după caz, o scrisoare de acceptare sau de respingere. La final, va fi anunțată lista expozanților care vor participa la târg, în ordinea transmiterii aplicațiilor.

Pe durata evenimentului, expozanții vor putea organiza, la propriile standuri, sesiuni de ateliere pentru vizitatori. Participanții vor putea explica și demonstra practic modul în care sunt realizate produsele prin tehnici tradiționale, de la țesut, broderie, dantelărie, olărit și ceramică până la prelucrarea lemnului, pielii, fierului și sticlei.

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului urmărește stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, promovarea produselor și serviciilor realizate prin prelucrare manuală și protejarea meseriilor tradiționale. Prin organizarea târgului sunt urmărite și creșterea vizibilității acestor produse, creșterea cererii pe piața internă și dezvoltarea unor contacte de afaceri și parteneriate.