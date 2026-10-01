Înscrieri: Un startup clujean își oferă instrumentul de digitalizare către 10 firme mici de transport

Un startup din Cluj-Napoca lansează o campanie dedicată informării și pregătirii firmelor de transport și companiilor care operează flote în regim propriu, prin care 10 companii cu mai puțin de 50 vehicule pot beneficia de abonament gratuit pentru 6 luni la instrumentul dezvoltat de acesta, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Campania se desfășoară în perioada 18 septembrie – 18 noiembrie 2026, iar firmele interesate se pot înscrie AICI. Procesul de selecție include o discuție cu un reprezentant al startup-ului AtruX și o demonstrație a platformei, pentru înțelegerea nevoilor companiei și a modului în care soluția poate fi integrată în activitatea acesteia.

AtruX Forward răspunde unei nevoi de adoptare efectivă a tehnologiei în activitatea firmelor, spune startup-ul. Potrivit Eurostat, în 2025, 44% dintre IMM-urile analizate în România atingeau cel puțin un nivel de bază al intensității digitale, față de 71% la nivelul Uniunii Europene.

„Digitalizarea în transporturi trebuie să îi conecteze pe toți cei implicați: șoferul, dispecerul, clientul, economistul și administratorul. Toți lucrează în același ecosistem și au nevoie de acces la informații corecte și actualizate. Schimbarea unui software înseamnă și mutarea datelor, adaptarea modului de lucru și timp pentru ca oamenii să învețe să îl folosească. Prin AtruX Forward, vrem să ajutăm firmele să parcurgă acești pași și să folosească platforma în activitatea de zi cu zi. Pentru noi, rezultatul urmărit este ca informația să ajungă la fiecare atunci când are nevoie de ea, iar colaborarea să devină mai simplă”, spune Park Sebastian Temin, co-fondator AtruX.

Pe lângă abonamentul gratuit, programul include migrarea datelor, configurarea platformei, adaptarea fluxurilor de lucru și instruirea utilizatorilor, urmate de suport pentru echipă. Implementarea se face treptat, în funcție de modul de organizare al companiei. Platforma permite centralizarea transporturilor, a documentelor, a informațiilor despre flotă și șoferi, precum și comunicarea dintre dispecerat și șoferi prin aplicația mobilă.

Campania include și o componentă educațională. Echipa startup-ului își propune să organizeze întâlniri și workshopuri cu transportatori despre documente digitale, schimbări de reglementare și simplificarea activității operaționale. Sesiunile vor porni de la situații concrete, precum transmiterea documentelor după descărcare, urmărirea transporturilor și evitarea introducerii repetate a acelorași date.

AtruX este un startup din Cluj-Napoca care dezvoltă software pentru firme de transport și case de expediție. Platforma reunește gestionarea transporturilor, a flotei și a documentelor, cu o aplicație mobilă pentru șoferi.