Provocările hackathonului NASA Space Apps Challenge 2026

NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon global dedicat spațiului și științei, care se va desfășura la nivel local în București și în Cluj-Napoca, a anunțat provocările pentru cea de-a XIV-a ediție a competiției, cu tema „The Next Frontier” - Următoarea frontieră, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Evenimentul va avea loc în weekendul 14-15 noiembrie 2026, în București, Cluj-Napoca și în sute de orașe din întreaga lume. Provocările propuse de NASA acoperă atât explorarea spațiului, cât și rezolvarea unor probleme de pe Pământ. Participanții sunt invitați să combine programarea, inteligența artificială, științele Pământului, biologia spațială, gaming-ul, storytelling-ul și designul de experiențe interactive pentru a dezvolta soluții inovatoare.

Printre provocările din acest an se numără:

dezvoltarea unei aplicații pentru monitorizarea sănătății astronauților în timpul misiunilor spațiale;

crearea unui joc în care copiii pot gestiona o bază lunară sau marțiană și pot lua decizii pentru supraviețuirea astronauților;

documentarea poveștilor echipamentelor NASA care au rămas pe Lună și pe Marte.

Pentru realizarea proiectelor, aceștia pot utiliza date deschise și resurse puse la dispoziție de NASA și de cele 17 agenții spațiale partenere. La hackathon pot participa programatori, oameni de știință, pasionați de tehnologie, ingineri, dar și designeri sau specialiști în storytelling.

„Anul acesta, NASA ne provoacă din nou să gândim mare: să construim baze pe Lună, să explorăm Marte, să folosim AI pentru a înțelege fenomene de pe Pământ și chiar să inventăm noi moduri de a rezolva probleme complexe. Iar Bucureștiul a răspuns pe măsură: suntem deja full house, cu aproape două luni înainte de eveniment. Pentru noi, acesta este cel mai clar semn că avem o comunitate care abia așteaptă să își transforme ideile curajoase în prototipuri utile pentru planetă, în doar 48 de ore”, spune Diana Iosu, fondatoarea DiFine PR și organizatoarea NASA Space Apps Challenge București.

Toate provocările includ nivelul de dificultate: scăzut, mediu sau avansat.

Printre provocările adresate participanților cu nivel începător și intermediar se numără:

dezvoltarea unei hărți interactive pentru explorarea și orientarea pe Marte „Interplanetary Survival Guide: Martian Map”;

„Interplanetary Survival Guide: Martian Map”; crearea unui joc în care utilizatorii își proiectează și gestionează propria misiune spațială în „Space Mission Design Game”;

în „Space Mission Design Game”; transformarea datelor și imaginilor NASA despre planeta Pământ în sunete, în „The Earth Information Jukebox”.

De asemenea, tinerii sunt invitați să identifice locuri de pe Pământ care seamănă cu suprafața Lunii sau a lui Marte, precum Deșertul Atacama din Chille, Craterul Haughton din Canada sau Valea Morții (Death Valley) din SUA, care ar putea fi folosite pentru a testa echipamente și tehnologii înainte de misiunile spațiale.

Printre mentorii care îi vor ghida pe tineri în rezolvarea provocărilor se numără Gamze Galles, Diplomatic Technology Chief la Ambasada SUA la București.

„Pentru Ambasada SUA, acest program susține angajamentul nostru de a consolida educația STEM, de a încuraja inovația și de a crea oportunități relevante pentru tinerii atât din Statele Unite, cât și din România. În cele din urmă, NASA Space Apps înseamnă mai mult decât tehnologie sau explorarea spațiului. Este despre investiția în tineri, consolidarea parteneriatului dintre SUA și România și inspirarea următoarei generații să colaboreze pentru a găsi soluții la provocările globale. Din perspectivă diplomatică, apreciez în mod deosebit felul în care aceste inițiative aduc împreună tineri din diferite țări în jurul unui scop comun. Știința, tehnologia și inovația pot servi drept punți între națiuni, contribuind la o mai bună înțelegere reciprocă, la cooperare internațională și la construirea unor parteneriate durabile. În cele din urmă, investiția în creativitatea și inovația tinerilor reprezintă o investiție într-un viitor mai conectat, mai rezilient și mai prosper pentru noi toți”, spune Gamze Galles, Diplomatic Technology Chief la Ambasada SUA la București, mentor la ediția NASA Space Apps Challenge din București.

Pentru participanții cu nivel intermediar și avansat, provocările includ:

„Be an Earth System Trend Detective”, unde aceștia trebuie să identifice schimbările de mediu pe baza datelor NASA;

„CLPS Lunar Mission Browser”, în care trebuie să compare locuri și perioade potrivite pentru aterizări pe Lună;

„Dancing with the SARs”, care folosește date radar NISAR pentru a analiza schimbările de la suprafața Pământului;

„Field Shift: Adapting Farms with NASA Data”, care vizează agricultura adaptată schimbărilor climatice;

analiza comportamentului focului în microgravitație cu ajutorul AI, prin „Flame in Free Fall”.

„Pentru UiPath Community, susținerea NASA Space Apps Challenge reprezintă o modalitate de a încuraja următoarea generație de inovatori să experimenteze, să colaboreze și să își transforme ideile în soluții concrete. Credem că astfel de parteneriate creează punți importante între comunități, educație și industrie și le oferă tinerilor un mediu în care pot avea curajul să construiască, să învețe din încercări și să își imagineze noi moduri de a folosi tehnologia pentru binele societății. Un hackathon precum NASA Space Apps Challenge le arată că inovația nu presupune o singură specializare sau un singur parcurs. Într-o lume în care oamenii și tehnologia lucrează împreună, ideile bune trebuie explicate clar, testate, îmbunătățite și transformate în soluții pe care ceilalți le pot folosi. Implicarea companiilor de tehnologie în astfel de inițiative le oferă tinerilor mai mult decât acces la resurse sau recunoaștere. Le dă încrederea că ideile lor sunt valoroase și că există un ecosistem dispus să le susțină parcursul de învățare și dezvoltare,” spune Ana Maria Bulhac, UiPath Community Associate.

La București, locurile disponibile s-au ocupat. Înscrierile pentru Cluj-Napoca se fac AICI. Cei interesați trebuie să apese butonul „Choose this local event” din pagina de înscrieri. Evenimentul din București are loc la Universitatea Româno-Americană. Ediția din Cluj-Napoca are loc la ClujHub.

Pentru București și Cluj-Napoca vor fi alese câte două echipe câștigătoare care vor participa în competiția globală, unde vor concura cu mii de echipe din întreaga lume. Echipele câștigătoare la nivel global vor fi invitate la un centru sau o facilitate NASA, cu ocazia unui eveniment special de celebrare a câștigătorilor.

La cele 14 ediții de până acum au participat 487.000 participanți din 190 țări și teritorii, hackathonul adresându-se tuturor pasionaților de științele Pământului și ale spațiului, indiferent de vârstă sau pregătire profesională. Persoanele sub 18 ani care își doresc să participe trebuie să fie înregistrate de un părinte sau tutore legal și să fie însoțite la eveniment de acesta.

Printre partenerii de comunitate ai ediției 2026 din România se numără: Google, UiPath, Youni Choice, Universitatea Româno-Americană, Techcelerator, Startup Reaktor, Parsimoni. Parteneri food & drinks: Origo, Artesana, Sloop.

În România, cel mai mare hackathon din lume este organizat de ROTSA și DiFine PR. Prima ediție a NASA Space Apps Challenge în România a avut loc în 2016.