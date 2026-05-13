Finanțare de 5,5 milioane dolari pentru un startup AI românesc, de la investitori străini și români

Startup-ul românesc de inteligență artificială DesignVerse a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare de capital de risc de 5,5 milioane de dolari de la fondul de investiții britanic Begin Capital, cu participarea fondurilor românești GapMinder Ventures și Underline Ventures, alături de investitori strategici de tip angel provenind din companii precum Adobe, London Stock Exchange Group, UiPath.

Investiția va permite DesignVerse să își extindă echipa de ingineri și să scaleze atât în Europa, cât și în SUA. Această investiție evidențiază cererea tot mai mare de instrumente care pot actualiza în siguranță și rapid sistemele critice ale companiilor mari.

Înainte de această rundă de tip seed, DesignVerse a mai primit 850.000 de dolari printr-o finanțare de tip pre-seed, ceea ce a permis echipei să-și construiască platforma de bază și să înceapă să lucreze cu partenerii de design.

DesignVerse este o platformă bazată pe inteligență artificială care construiește și livrează software complex pentru companii și organizații mari, folosind documentația și regulile interne proprii ale unei organizații, asigurându-se că fiecare sistem este construit în mod stabil și congruent în toate echipele.

Cine sunt fondatorii DesignVerse

Startup-ul de tehnologie a fost fondat în anul 2024, la București, de Andrei Manolache, fost responsabil de design de produs la Oracle pentru sistemul de design Redwood, utilizat în produsele software pentru întreprinderi ale companiei, și de Robert Drăguțoiu, inginer software cu peste două decenii de experiență în construirea de sisteme complexe, inclusiv software avansat pentru autovehicule autonome și platforme de inginerie bazate pe inteligență artificială.

Tehnologia DesignVerse a fost deja adoptată de o serie de organizații critice, inclusiv EUROCONTROL, care coordonează traficul aerian în Europa.

DesignVerse a actualizat și modernizat software-ul existent al EUROCONTROL, revizuind o aplicație veche de 15 ani în puțin peste o lună de zile, față de cele șase luni estimate că ar fi durat procesul folosind metode convenționale.

Software-ul generat folosind DesignVerse stă acum la baza sistemelor de aviație utilizate în aeroporturi și operațiuni de control al traficului aerian de pe întregul continent, contribuind zilnic la călătorii pentru zeci de milioane de pasageri ai companiilor aeriene.

Folosind inteligența artificială, tehnologia DesignVerse permite echipelor să modernizeze software-ul operațional mult mai rapid decât procesele tradiționale de dezvoltare și este concepută pentru organizațiile care rulează sisteme complexe moștenite, inclusiv bănci, platforme de securitate cibernetică și infrastructură guvernamentală.

În mai puțin de cinci luni, compania - cu sediul central în București, dar cu angajați în toată Europa - a depășit 1,1 milioane de dolari în venituri anuale recurente, generate în întregime de clienți enterprise din sectoare extrem de sensibile, conform comunicatului.

Platforma își bazează modelele de inteligență artificială pe sistemele de proiectare, bibliotecile de componente și documentația tehnică a fiecărui client, permițând generarea de software în conformitate cu arhitectura existentă sau țintă a companiei, precum și cu tehnologiile sale front-end sau back-end existente.

Deși instrumentele AI de uz general permit generarea rapidă a prototipurilor sau a aplicațiilor simple, acestea sunt adesea nepotrivite pentru mediile enterprise, unde software-ul trebuie să îndeplinească cerințe stricte de fiabilitate, securitate și conformitate.

DesignVerse spune că a fost creat special pentru acele organizații și sisteme critice care au un standard de securitate și reglementare ridicat, reușind să elimine prăpastia dintre proiectare și execuție a software-ului din cadrul echipelor tehnice.

Andrei Manolache, CEO al DesignVerse, a declarat:

„Organizațiile mari încă pierd enorm de mult timp traducând munca de proiectare în software de producție. Designerii creează intenția, dar inginerii trebuie să o reinterpreteze și să o reconstruiască manual, ceea ce duce la inconsecvență și întârzieri. DesignVerse elimină complet această fricțiune, permițând echipelor să genereze aplicații funcționale direct din sistemele lor de proiectare, validând instantaneu soluțiile cu clientul final, reducând astfel decalajul dintre proiectare, executare și feedback.”

Abordarea DesignVerse permite echipelor să livreze produse digitale de până la cinci ori mai rapid, reducând în același timp munca manuală și interacțiunile multiple necesare de obicei pentru a traduce conceptele de design în software de producție.

Într-o declarație, EUROCONTROL subliniază:

„Aviația este o industrie în care ciclul de inovare este, în general, mai lent în comparație cu altele. La EUROCONTROL, am demarat cel mai mare program de transformare digitală de până acum - programul de Management Integrat al Rețelei (iNM) - care vizează remodelarea acestei paradigme nu doar prin transformarea tehnologiilor noastre, ci și prin alinierea culturii noastre la noile modalități de lucru, în colaborare cu partenerii noștri.

DesignVerse, prin platforma sa de inteligență artificială, ne-a sprijinit în modernizarea sistemelor noastre software într-un ritm accelerat, fără a compromite fiabilitatea, siguranța și securitatea, care rămân priorități principale pentru sectorul nostru. Apreciem astfel de parteneriate care contribuie la eforturile noastre de a stimula inovația și de a valorifica inteligența artificială la scară largă în întregul ecosistem aviatic european și, în cele din urmă, de a îmbunătăți calitatea călătoriilor aeriene pentru întreaga comunitate.”

Robert Drăguțoiu, director tehnic și arhitect al fluxului de modele AI din spatele DesignVerse, a declarat:

„Multe instrumente AI pentru programare disponibile astăzi sunt concepute în principal pentru experimentare sau prototipare rapidă. Companiile enterprise operează infrastructuri complexe și sisteme legacy, adesea în medii critice, unde fiabilitatea și siguranța datelor sunt esențiale. Software-ul generat de inteligența artificială trebuie să se integreze cu arhitectura existentă și să ruleze în siguranță în producție. Modelele noastre sunt concepute special pentru aceste constrângeri.

Tehnologia noastră construiește un strat contextual bazat pe sistemele de design, bibliotecile de componente și documentația tehnică a fiecărui client, permițând dezvoltarea software-ului în conformitate cu arhitectura și standardele inginerești existente, fără luni de integrări personalizate.”

Andrei Manolache subliniază:

„Organizațiile care administrează infrastructuri critice nu se pot baza pe instrumente de codare de tip vibe coding. Au nevoie de software fiabil, auditabil și construit în jurul sistemelor lor existente. Acesta este exact tipul de client pentru care a fost concepută platforma DesignVerse.”

Software-ul se integrează direct cu sistemele de proiectare, modelele de arhitectură și logica de business pe care se bazează echipele, eliminând abaterile, fragmentarea și repetiția în implementare. Platforma susține că reduce decalajul dintre proiectare și dezvoltare prin crearea unui strat de context, unic pentru fiecare organizație la scară largă, permițând echipelor să construiască și să modernizeze software complex mult mai rapid decât prin fluxurile de lucru tradiționale.