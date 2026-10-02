Kulttur, 17 ani de uși la comandă: ce a învățat un showroom din București despre clientul premium

O ușă poate fi cumpărată ca obiect separat sau aleasă ca parte a unei locuințe. Diferența se vede în întrebările puse înaintea comenzii. În primul caz, discuția începe cu modelul și prețul. În al doilea, începe cu planul casei, dimensiunile golurilor, pardoseala și felul în care oamenii vor circula între camere.

Pentru un showroom specializat, această diferență schimbă întregul proces comercial. Selecția produselor, consultanța, măsurătorile și montajul trebuie să răspundă aceleiași cerințe: ușa aleasă să funcționeze în proiectul real, nu doar să arate bine într-o fotografie.

Un showroom care vinde la comandă, nu din stoc

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Kulttur lucrează cu uși, ferestre și parchet pentru proiecte rezidențiale și comerciale, din showroomul situat în Bd. Dacia 153-155, București. Activitatea sa include proiecte realizate încă din 2009, iar direcția principală este configurarea produselor în funcție de locuință.

În cazul ușilor la comandă, procesul presupune mai mult decât alegerea unei culori. Contează dimensiunea, construcția foii, finisajul, tipul de toc, feroneria și sensul de deschidere. Uneori, aceeași amenajare are nevoie de uși batante în dormitoare, o soluție glisantă la bucătărie și o ușă cu toc ascuns într-un perete decorativ.

Un astfel de model de business cere timp pentru clarificarea alegerilor. Produsul nu este expediat imediat după selectarea unei imagini. Configurația trebuie verificată și corelată cu stadiul lucrărilor.

Diferența față de achiziția unui produs standard nu este una de superioritate automată. Sunt două răspunsuri la nevoi diferite. Un proiect cu dimensiuni obișnuite poate folosi produse standard. O amenajare cu goluri atipice, finisaje coordonate sau cerințe tehnice specifice are nevoie de o analiză mai detaliată.

Clientul premium nu cumpără o ușă, cumpără un detaliu de proiect

Într-o locuință atent proiectată, ușa trebuie privită împreună cu suprafețele din jur. Înălțimea ei influențează proporția peretelui. Nuanța se citește lângă parchet și mobilier. Mânerul trebuie să fie potrivit atât vizual, cât și în utilizare.

Pentru proprietar, întrebarea utilă nu este doar dacă îi place modelul expus. Este și dacă acel model funcționează în toate încăperile în care urmează să fie montat.

O baie ridică alte cerințe decât un birou. Un dormitor cere intimitate. Un hol îngust poate impune o altă deschidere. O ușă integrată într-un perete cu finisaj decorativ trebuie discutată înainte de terminarea acelui perete.

Arhitectul, beneficiarul și furnizorul au nevoie, prin urmare, de un set comun de informații. Un plan actualizat, dimensiunile verificate și o selecție de finisaje sunt mai utile decât o listă lungă de fotografii fără legătură între ele.

Pentru showroom, valoarea consultanței apare tocmai în aceste decizii. Nu în adăugarea unor opțiuni fără rost, ci în eliminarea configurațiilor nepotrivite și în păstrarea unei direcții clare pentru întregul proiect.

Ce cer clienții acum: spații deschise și uși care nu ocupă loc

sursa foto: Kulttur

Relația dintre bucătărie și living ilustrează bine o nevoie de proiectare. Proprietarul poate dori un spațiu deschis în timpul zilei, dar și posibilitatea de a separa încăperile atunci când este necesar.

O ușă batantă are nevoie de o zonă liberă pentru deschidere. Acolo unde această zonă interferează cu mobilierul sau circulația, pot fi potrivite uși glisante realizate la comandă, montate pe lângă perete sau într-o casetă integrată în acesta.

Cele două variante nu sunt însă interschimbabile. Ușa care culisează pe lângă perete are nevoie de o suprafață liberă lateral. Sistemul care intră în perete presupune coordonarea cu structura și finisajele acestuia.

Alegerea trebuie făcută înainte ca poziția prizelor, mobilierului și a corpurilor de încălzire să devină definitivă. Altfel, o soluție gândită pentru a elibera circulația poate crea alte incompatibilități.

Contează și materialul foii. Sticla permite păstrarea unei legături vizuale între camere, în timp ce o foaie opacă oferă mai multă intimitate. Izolarea fonică trebuie verificată separat pentru sistemul ales, nu dedusă doar din aspect.

Aceste detalii transformă ușa glisantă dintr-un element decorativ într-o decizie funcțională. Avantajul ei trebuie demonstrat pe planul locuinței, nu presupus pentru orice încăpere.

Proiecte care au definit ultimii ani

sursa foto: Kulttur

Portofoliul Kulttur include lucrări cu dimensiuni și cerințe diferite. Pentru Nordis Mamaia, documentația publicată menționează 712 uși de intrare hotelieră și peste 1.000 de uși de interior. Este o referință de furnizare în care amploarea lucrării a cerut coordonarea unui număr mare de elemente.

La Pipera Gardens, lucrarea a inclus înlocuirea a 26 de uși de exterior cu uși din aluminiu. Modelul a fost unitar, iar instalarea s-a desfășurat etapizat.

Într-un duplex One United Properties din București, cu amenajare semnată de Voxx Design, accentul a fost diferit. Ușile filomuro LEBO au fost alese pentru integrarea în pereți și pentru păstrarea finisajelor interioare în prim-plan.

Cele trei exemple nu descriu același tip de comandă. Un proiect hotelier pune accent pe repetabilitate și cerințe funcționale. Un ansamblu rezidențial cere coerență între unități. O locuință individuală poate solicita adaptarea fiecărei uși la compoziția unei camere.

Pentru un showroom specializat, numitorul comun este capacitatea de a transforma aceste cerințe în configurații clare. Numărul produselor contează, dar la fel de importantă este precizia cu care sunt definite.

După 17 ani, lecția care poate fi desprinsă din aceste proiecte este practică: o alegere bună începe înainte de comandă. Cu întrebările potrivite, cu măsurători și cu responsabilități stabilite. Produsul ajunge astfel pe șantier ca parte a unei decizii deja rezolvate, nu ca punct de plecare pentru improvizații.

Articol susținut de Kulttur