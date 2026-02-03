Skip to content

Compania spațială SpaceX, a lui Elon Musk, cumpără startup-ul xAI

Compania spațială SpaceX, a lui Elon Musk, cumpără startup-ul xAI
Sursă: SpaceX

SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, cumpără startup-ul de inteligență artificială al miliardarului, xAI, și are planuri să construiască centre de date în spațiu, potrivit TechCrunch.

Anunțul a fost făcut de Musk pe site-ul companiei, unde mai spune că are misiunea de a „scala pentru a crea un soare conștient care să înțeleagă Universul”.

Compania spațială spune că are planuri de a scala inteligența artificială prin construirea de centre de date pentru antrenare în spațiu.

„Progresele actuale în IA depind de marile centre de date terestre, care necesită cantități imense de energie și răcire. Cererea globală de electricitate pentru IA pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a impune dificultăți comunităților și mediului”, a scris Elon Musk.

Parteneriatul evaluează compania combinată la 1.250 miliarde dolari, potrivit Bloomberg News, prima publicație care a raportat tranzacția finalizată.

Mișcarea vine în contextul în care au apărut informații în presă despre potențiale fuziuni ale SpaceX cu celelalte companii ale lui Musk, cum ar fi Tesla sau xAI, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. De asemenea, discuțiile despre fuziuni au existat în contextul în care SpaceX ar urma să se listeze la bursă anul acesta, posibil la mijlocul lunii iunie, prin cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

xAI consumă în prezent aproximativ 1 miliard dolari pe lună, potrivit Bloomberg. Între timp, SpaceX generează până la 80% din veniturile sale din lansarea propriilor sateliți Starlink, potrivit Reuters

Anul trecut, xAI a cumpărat platforma X într-o tranzacție despre care Musk a spus că valorează xAI la 80 miliarde dolari și X la 33 miliarde dolari. SpaceX a derulat o vânzare secundară de acțiuni care a crescut valoarea companiei la 800 miliarde dolari.

Conform datelor CrunchbaseSpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, urmată de OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.

Afaceri

Avion DHL cargo

Magazine online din România, despre „taxa Temu”: Afirmațiile privind o presupusă „prăbușire” a traficului cargo nu sunt confirmate de datele publice disponibile

Bitcoin

Crypto 2026: Bitcoin scade la minimele înregistrate în aprilie 2025, sub 78.000 dolari (analist eToro)

bani_euro_mâini-femeie

O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE și a luat peste 1 milion EUR de la sute de antreprenori români. Pe listă apar patroni de cazinouri și oameni de afaceri cu experiență

Iarna 2026, o afacere profitabilă pentru firmele românești de curățenie și deszăpezire (analiză)

8 din 10 companii imobiliare din sectorul comercial estimează creșterea veniturilor în 2026 (studiu)

7 din 10 români se tem că vor cumpăra o mașină SH cu probleme ascunse. Probabilitate mai mare de kilometraj dat înapoi pentru mașinile importate (studiu)

granit

Elvețienii de la Holcim cumpără o firmă românească ce exploatează granitul pentru construcții de infrastructură de transport

Dragos Pislaru

Cât ne-a costat deplasarea unui ministru român la Forumul Economic de la Davos 2026: „A fost Musk, a fost Huang…”