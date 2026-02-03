Compania spațială SpaceX, a lui Elon Musk, cumpără startup-ul xAI

SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, cumpără startup-ul de inteligență artificială al miliardarului, xAI, și are planuri să construiască centre de date în spațiu, potrivit TechCrunch.

Anunțul a fost făcut de Musk pe site-ul companiei, unde mai spune că are misiunea de a „scala pentru a crea un soare conștient care să înțeleagă Universul”.

Compania spațială spune că are planuri de a scala inteligența artificială prin construirea de centre de date pentru antrenare în spațiu.

„Progresele actuale în IA depind de marile centre de date terestre, care necesită cantități imense de energie și răcire. Cererea globală de electricitate pentru IA pur și simplu nu poate fi satisfăcută cu soluții terestre, nici măcar pe termen scurt, fără a impune dificultăți comunităților și mediului”, a scris Elon Musk.

Parteneriatul evaluează compania combinată la 1.250 miliarde dolari, potrivit Bloomberg News, prima publicație care a raportat tranzacția finalizată.

Mișcarea vine în contextul în care au apărut informații în presă despre potențiale fuziuni ale SpaceX cu celelalte companii ale lui Musk, cum ar fi Tesla sau xAI, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. De asemenea, discuțiile despre fuziuni au existat în contextul în care SpaceX ar urma să se listeze la bursă anul acesta, posibil la mijlocul lunii iunie, prin cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

xAI consumă în prezent aproximativ 1 miliard dolari pe lună, potrivit Bloomberg. Între timp, SpaceX generează până la 80% din veniturile sale din lansarea propriilor sateliți Starlink, potrivit Reuters.

Anul trecut, xAI a cumpărat platforma X într-o tranzacție despre care Musk a spus că valorează xAI la 80 miliarde dolari și X la 33 miliarde dolari. SpaceX a derulat o vânzare secundară de acțiuni care a crescut valoarea companiei la 800 miliarde dolari.

Conform datelor Crunchbase, SpaceX este cea mai valoroasă companie privată din lume, urmată de OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.