Carrefour se aliază cu startup-ul Bonapp și lansează „Pachetul Surpriză”: produse aproape de expirare, vândute cu discount de 66%

Carrefour România face un pas spre zona de inovație din food-retail și anunță un parteneriat cu startup-ul local Bonapp, aplicație specializată în salvarea alimentelor, într-o inițiativă care vizează reducerea risipei alimentare la scară largă, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Proiectul debutează în București, în 15 magazine Carrefour, unde clienții vor putea cumpăra, prin aplicația Bonapp, produse aflate aproape de termenul de expirare, cu reduceri de până la 66%. Modelul este deja validat în alte piețe europene și aduce în retailul local o soluție tech pentru valorificarea produselor care, în mod normal, ar ajunge la pierdere.

Cum funcționează „Pachetul Surpriză”

Mecanismul este simplu: utilizatorii comandă din aplicație un „Pachet Surpriză”, plătesc online și ridică produsele din magazin, prin punctele Click & Collect. Pachetele includ mai multe produse din categorii precum lactate, mezeluri, panificație sau băcănie, în funcție de tipul magazinului.

Dincolo de mecanica de vânzare, parteneriatul marchează o tendință tot mai vizibilă: colaborarea dintre marile rețele de retail și startup-uri tech pentru rezolvarea unor probleme structurale, precum risipa alimentară. Carrefour, cu peste 470 de magazine în România, testează astfel o soluție scalabilă care ar putea fi extinsă la nivel național.

„Reducerea risipei alimentare este o prioritate strategică (...). Prin lansarea conceptului de Pachet Surpriză împreună cu Bonapp, introducem o soluție practică și eficientă prin care oferim produselor aflate aproape de data expirării o nouă șansă de a fi consumate”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Context: risipă mare, presiune pe prețuri

Contextul este unul favorabil pentru astfel de inițiative. România aruncă anual aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente, adică în jur de 150 de kilograme per locuitor, în timp ce la nivel global aproape 40% din hrana produsă ajunge la gunoi. În paralel, presiunea inflației alimentare crește interesul consumatorilor pentru produse mai ieftine.

Bonapp, startup-ul din spatele aplicației, face parte dintr-un grup regional rezultat în urma fuziunii cu Munch, companie activă în Europa Centrală și de Est. Platforma conectează utilizatorii cu retaileri și operatori HoReCa care vând surplusul alimentar cu discounturi semnificative. În 2025, grupul a salvat circa 5.000 de tone de alimente, iar la nivel regional a depășit pragul de 6 milioane de porții salvate.

Pentru Carrefour, parteneriatul este și un pariu pe integrarea sustenabilității în operațiunile zilnice, dar și pe digitalizare. Pentru Bonapp, colaborarea cu unul dintre cei mai mari retaileri din România înseamnă acces la volum și validare în piața de retail mare.

Pe termen lung, cele două companii spun că vor extinde proiectul la nivel național, cu obiectivul de a transforma reducerea risipei alimentare dintr-o inițiativă punctuală într-un standard în retailul românesc.