Firmă IT lansată la Iași, preluată integral de o companie irlandeză care are venituri anuale de 3,4 miliarde dolari

O mare companie irnaldeză, cu venituri anuale de 3,4 miliarde de dolari, a cumpărat integral o firmă IT care fusese lansată la Iași.

Cimpress, grup de tehnologie irlandez, listat pe bursa americană Nasdaq, a preluat integral CloudLab AG, firmă tech fondată în Iași în anul 2013, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cimpress a început ă învestească în CloudLab din anul 2022, iar acum și-a extins investiția.

În urma unei investiții strategice derulate pe parcursul a trei ani, CloudLab AG este integrată pe deplin în compania Cimpress.

CloudLab AG a fost lansată în anul 2013, la Iași, de antreprenorii Ionuț Berescu, Marc Horriar și Herbert Bischof. Firma are acum sediul central în Germania, la Dortmund.

Această etapă marchează consolidarea parteneriatului strategic inițiat în 2022, bazat pe expertiza antreprenorială comună a celor două entități. Colaborarea a vizat optimizarea soluțiilor oferite clienților CloudLab AG, iar structura de management va rămâne neschimbată: Marc Horriar și Ionuț Berescu vor asigura în continuare conducerea companiei din rolurile de CEO, respectiv CTO.

„Parteneriatul cu Cimpress a facilitat accelerarea obiectivelor noastre strategice în ultimii ani. Această tranzacție va consolida sinergiile existente și va grăbi dezvoltarea de noi soluții tehnologice”, a declarat Ionuț Berescu, cofondator și CTO al CloudLab.

CloudLab AG dezvoltă soluții web pentru segmentul personalizării în masă și implementează proiecte web personalizate atât pentru companii de dimensiune mică cât și pentru corporații internaționale - de la faza inițială până la lansare.

Mai departe,firma își propune să își extindă prezența ca furnizor de tehnologie specializată în segmentul personalizării în masă.

CloudLab AG are în prezent peste 80 de membri în echipă, în cinci locații la nivel mondial, unul fiind în Iași, unde lucrează 30 de specialiști în zona de R&D. Ca urmare a tranzacției, biroul din Iași se va dezvolta și va mări numărul de angajați în următorii doi ani.

„Tehnologia de vârf a CloudLab pe piață și forța inovatoare a echipei sale autonome exemplifică strategia noastră”, explică Robert S. Keane, CEO al Cimpress. „Devenirea acționarului majoritar al CloudLab este următorul pas logic. Obiectivul nostru este clar: dorim să le oferim clienților noștri din întreaga lume cea mai bună experiență posibilă în facilitarea designului. Tocmai de aceea consolidăm factorii care fac CloudLab atât de de succes: avantajul său tehnologic și independența sa antreprenorială.”

Noua etapă asigură continuitatea standardelor de operare și a serviciilor oferite clienților CloudLab AG. Integrarea în structura Cimpress facilitează accesul la resurse globale și accelerează dezvoltarea de noi soluții tehnologice.

Cimpress plc a fost fondată în 1995, în Irlanda, și s-a listat pe bursă în 2006. În anul fiscal 2025, compania a raportat venituri totale de 3,4 miliarde dolari.

Cimpress este activă în personalizarea în masă web-to-print și livrează produse personalizate. Portofoliul său include branduri precum VistaPrint, WIRmachenDRUCK, Pixartprinting, Pens.com, BuildASign, druck.at, Drukwerkdeal, easyflyer, Exaprint, Packstyle, Printi, Tradeprint și BoxUp.