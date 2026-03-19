Freelancing-ul în Europa Centrală și de Est, în 2025: jumătate din „liber-profesioniști” sunt mileniali și 8 din 10 se consideră specialiști avansați și experți (studiu)

Freelancing-ul din Europa Centrală și de Est se află într-o etapă de maturizare, liber-profesioniștii fiind mai specializați și deschiși la relații pe termen lung cu clienții și la utilizarea inteligenței artificiale, arată datele unui studiu trimis, joi, StartupCafe.ro, care mai spune că aproape 50% din cei 1.100 respondenți sunt mileniali, iar puțin peste 30% sunt din generația Z.

A fi liber-profesionist a fost mult timp perceput ca o activitate flexibilă suplimentară sau ca o etapă temporară în carieră, lucru care s-a schimbat în timp. Anul 2025 a arătat o piață matură a specialiștilor independenți, cu specializări stabile, propriile reguli comerciale și cu un rol tot mai important al inteligenței artificiale în activitatea de zi cu zi, conform studiului „Portretul freelancerului 2025”, realizat de platforma Freelancehunt.

Majoritatea freelancerilor sunt specialiști aflați la mijlocul carierei, cu studii superioare și experiență profesională de mulți ani. Mai mult de jumătate aleg în mod conștient nișe înguste, înțelegând că, într-o epocă a competiției și a automatizării, profunzimea expertizei contează mai mult decât versatilitatea.

„Datele studiului arată clar că freelancingul din Europa Centrală și de Est a devenit o piață matură a specialiștilor independenți. Nu mai vorbim despre muncă ocazională, ci despre expertiză de nișă și colaborări pe termen lung cu clienții. În același timp, inteligența artificială accelerează radical modul în care sunt realizate proiectele — nu înlocuiește expertiza umană, ci o amplifică”, a spus Oleg Topchiy, fondator Freelancehunt.

Cel mai mare segment de vârstă reprezentat de freelanceri este generația Y (49,7%), urmată de generația Z (31,1%). Restul de 19,2% aparține altor generații, ceea ce arată că piața nu mai este exclusiv una a tinerilor.

Structura de gen este apropiată de echilibru, dar cu un ușor avantaj al bărbaților: 58,1% bărbați și 41,9% femei. În consecință, piața specialiștilor din regiune arată relativ echilibrată: echipele de freelanceri se formează, de regulă, fără un dezechilibru pronunțat de gen, deși în anumite discipline distribuția poate diferi, de exemplu în domeniile inginerești sau creative.

Un alt semnal social al maturizării pieței este profilul familial. 68,2% dintre freelanceri se află într-o relație (40,5% sunt căsătoriți și 27,7% într-un parteneriat), iar ponderea persoanelor singure este de 31,8%.

În același timp, 44,5% sunt părinți, iar 55,5% nu au copii. Această structură arată că freelancing-ul din regiune este tot mai des integrat într-un model de viață stabil și nu mai este asociat exclusiv cu mobilitatea sau cu o carieră „nomadă”, spune platforma.

Capitalul uman al pieței este susținut de nivelul de educație: 58,2% dintre freelanceri au studii superioare.

Specializări, experiență și expertiză de nișă

Acest profil schimbă și percepția mediului de afaceri asupra freelancing-ului. În fața companiilor apar din ce în ce mai des nu „colaboratori ocazionali”, ci profesioniști cu un context stabil de viață și de carieră: mulți dintre ei activează pe piață de ani de zile, au familii și construiesc relații pe termen lung cu clienții.

În consecință, colaborarea cu astfel de specialiști începe să semene tot mai mult cu lucrul cu mici studiouri independente: clientul trebuie să formuleze sarcinile mai clar și să asigure procese previzibile, însă în schimb primește un model de lucru mai stabil și mai disciplinat.

Piața din regiune este relativ concentrată: designul grafic reprezintă 24,6%, programarea — 24,3%, iar copywriting-ul — 12,9%. Împreună, aceste trei specializări formează 61,8% din structura totală a pieței, iar „alte domenii” reprezintă 38,2%.

De asemenea, „hiper-specializarea” se profilează ca vector principal de competitivitate, transformând nișarea strategică într-un imperativ pentru succesul pe piață: 53% declară direct că au o specializare de nișă (de exemplu, nu doar „copywriter”, ci „UX writer”).

Structura experienței profesionale confirmă maturitatea pieței: 50,6% dintre freelanceri lucrează în specializarea lor de peste 6 ani, iar 23,5% — de peste 10 ani. Ponderea începătorilor cu experiență sub un an este de 11,5%.

În același timp, 63,1% consideră că principalele competențe profesionale le-au dobândit înainte de freelancing (în cadrul angajării sau în timpul studiilor).

8 din 10 (79,6%) respondenți se consideră specialiști avansați sau experți, iar 20,4% se consideră începători.

Această structură a pieței influențează și modul în care companiile colaborează cu specialiști independenți. Atunci când o parte semnificativă a experților lucrează în nișe înguste, cererile sunt formulate tot mai des nu prin roluri generale, ca „specialist în marketing”, „designer” sau „copywriter”, ci prin rezultatul concret al muncii.

Cel mai răspândit model de ocupare este munca pe proiecte în regim parțial: 42,4% dintre freelanceri lucrează între 11 și 20 de ore pe săptămână. Ponderea celor care lucrează mai mult de 30 de ore este de aproximativ 36,5%. Restul de 21,1% aparține altor regimuri de lucru — în principal intervalelor 0–10 și 21–30 de ore.

Totodată, 68,6% lucrează de acasă, iar 27,9% la client (aceste formate pot fi combinate în funcție de proiect). Această situație se aliniază cu infrastructura europeană: Eurostat arată că în 2024, 52,9% dintre companiile din Uniunea Europeană organizau întâlniri online, iar majoritatea firmelor ofereau acces la distanță la resursele de lucru (email, documente, aplicații).

În ceea ce privește relația loc de muncă - viață personală, 18,9% dintre respondenți au spus că nu își iau deloc concediu, în timp ce aproximativ 29% își pot permite mai mult de trei săptămâni de timp liber.

Această situație creează o diferență vizibilă în interiorul aceluiași model profesional: pentru unii freelancing-ul reprezintă o oportunitate de a gestiona independent timpul, în timp ce pentru alții devine un risc de epuizare din cauza lipsei unor granițe clare între muncă și viața personală.

Acest paradox este explicat parțial prin faptul că pentru o parte semnificativă dintre specialiști freelancing-ul rămâne o activitate secundară sau este combinat cu un alt loc de muncă. Din acest motiv, chiar și atunci când volumul de lucru în proiecte este moderat, timpul total de muncă se extinde, iar concediul complet este adesea amânat.

Freelancerii lucrează adesea simultan la mai multe proiecte și distribuie încărcarea între ele, ceea ce face programul mai flexibil, dar în același timp crește sensibilitatea la suprasolicitare, spune platforma.

Pentru companii, acest lucru înseamnă că stabilitatea proiectelor este asigurată tot mai des nu prin prezența constantă a freelancerului, ci prin procese de colaborare mai bine organizate și prin posibilitatea de a extinde flexibil echipa atunci când volumul de lucru crește.

Modelul comercial: clienți, canale, stabilirea prețurilor, plăți

Economia este guvernată de un capital de încredere, unde pilonii principali sunt reputația și recurența parteneriatelor. Recomandările reprezintă principala sursă de proiecte noi (67,9%). Rețelele sociale și mediile profesionale funcționează ca canale suplimentare: platformele de freelancing — 21,5%, comunitățile tematice de pe Facebook — 19,3%, iar LinkedIn — 17,1%. Emailurile „la rece” sunt aproape absente ca metodă de atragere a clienților (2,1%).

Portofoliul tipic de clienți este relativ restrâns: 67,2% dintre freelanceri lucrează simultan cu 1–3 clienți, în timp ce 18,6% gestionează șase sau mai mulți clienți. Încă 14,2% se află într-o categorie intermediară — de regulă patru sau cinci clienți.

O imagine similară se observă și în ceea ce privește numărul de proiecte. Cel mai frecvent model este de 1–2 comenzi pe lună (41,4%). Modelul „de volum”, cu peste zece proiecte pe lună, apare mult mai rar — la 14,3% dintre specialiști. Restul de 44,3% realizează între trei și zece proiecte.

Ca rezultat, se conturează o economie bazată pe calitate, nu pe volum: majoritatea freelancerilor lucrează cu un număr relativ mic de clienți și proiecte, mizând pe profunzimea colaborării și pe relații pe termen lung.

În ceea ce privește tipul clienților, piața este orientată în principal către întreprinderile mici și mijlocii: 45% indică drept clienți companii IMM, 35% — microîntreprinderi, iar 25,7% — companii mari. Clienții persoane fizice sunt menționați de 39,3% dintre respondenți (alegere multiplă, astfel încât totalul poate depăși 100%).

Din punct de vedere sectorial, orientarea este în mod previzibil digitală: cele mai multe proiecte provin din IT (34,3%), marketing (18,6%) și e-commerce (16,4%).

Stabilirea prețurilor se deplasează treptat către plata pentru rezultat: prețul fix pentru proiect reprezintă 36,0%, modelele hibride — 34,5%, iar tarifele orare — 26,6%.

Fluxul financiar este, în general, rapid: 57,2% dintre freelanceri primesc plata în avans sau în termen de 7 zile, iar termenele de plată mai lungi de 30 de zile afectează mai puțin de 19% dintre respondenți.

În același timp, abordările privind gestionarea riscurilor financiare pe piață rămân neuniforme. O parte dintre specialiști utilizează mecanisme formale de protecție a plăților: contractele scrise sunt folosite de 39,3%, iar plata în avans este solicitată de 36,4%.

Totuși, aproximativ 30% dintre freelanceri recunosc că nu folosesc niciun instrument de protecție a plăților, bazându-se pe încredere și pe reputația clientului.

Freelancing-ul din regiunea Europa Centrală și de Est (ECE) funcționează în mare parte ca o economie a încrederii: recomandările, comenzile repetate și relațiile stabile cu un cerc relativ restrâns de clienți joacă un rol central.

În aceste condiții, valoarea colaborării este determinată nu atât de numărul de proiecte, cât de predictibilitatea proceselor — condiții de lucru transparente, modele de plată clare și reputația părților implicate.

Această combinație face piața stabilă și explică de ce mulți specialiști preferă relațiile pe termen lung cu clienții în locul căutării constante de proiecte noi.

Cum folosesc freelancerii inteligența artificială

Până în 2025, AI a încetat să mai fie o tehnologie experimentală pentru entuziaști în ECE. S-a transformat într-un strat operațional standard al procesului de lucru — un instrument utilizat în mod regulat pentru accelerarea sarcinilor și îmbunătățirea calității.

Acest lucru se vede clar în nivelul de adopție: 77,5% folosesc AI în muncă. Dintre aceștia, utilizatorii „regulați” reprezintă 38,3%, iar ponderea celor care nu sunt interesați de implementare este de 11,6%; încă 10,9% nu folosesc IA din alte motive.

În rândul celor care au integrat inteligența artificială, predomină o frecvență ridicată de utilizare: 48,7% o folosesc zilnic, 12,3% — ocazional; restul de 39,0% revine regimurilor intermediare.

Cele mai răspândite scenarii de utilizare sunt, în mod previzibil, cele de tip „asistent”: research — 72%, generare de idei — 51,4%, versiuni preliminare și prototipuri — 43,3% (alegere multiplă). În același timp, delegarea către AI are loc mai ales la nivel de rutină: 68% îl folosesc pentru sarcini repetitive și mai puțin creative, 45,2% — pentru sarcini de complexitate medie, 25,5% — pentru procese critice sau strict creative (alegere multiplă).

Cel mai vizibil efect al IA nu se manifestă în creșterea tarifelor, ci în creșterea productivității. Accelerarea muncii este menționată de 69,5% dintre freelanceri, iar îmbunătățirea calității — de 41,8%. În același timp, 34,7% consideră că inteligența artificială le poate crește venitul datorită unei productivități mai mari și posibilității de a realiza mai multe proiecte. Pentru o parte dintre specialiști, acest lucru nu înseamnă creșterea tarifelor, ci creșterea numărului de proiecte: 27% spun direct că datorită AI pot accepta mai multe comenzi.

Riscurile sunt evaluate pragmatic. Principala preocupare a freelancerilor este legată de „halucinațiile” și inexactitățile AI (56,7%), urmată de confidențialitatea și securitatea datelor (25,3%); preocupările etice sunt mult mai puțin pronunțate (9,6%). De aici rezultă și o normă de comportament: 69,8% declară că nu introduc date sensibile ale clienților în instrumente AI. Transparența față de clienți rămâne neuniformă: 25,7% nu își informează clienții despre utilizarea AI, 21,3% îi informează întotdeauna, iar 53,0% rămân în zona „în funcție de situație / parțial”.

Reglementarea este percepută ca un echilibru între siguranță și libertatea de inovare. Cele mai frecvente așteptări țin de transparență și marcarea conținutului generat cu AI (40,4%) și de protecția datelor personale (37,6%), în timp ce 31,2% consideră că reguli suplimentare nu sunt necesare (alegere multiplă). La nivelul contextului extern, cadrul este deja în formare: Comisia Europeană a confirmat intrarea în vigoare a AI Act de la 1 august 2024, iar foaia de parcurs oficială prevede aplicarea etapizată a anumitor cerințe. În paralel, Consiliul Uniunii Europene a aprobat în 2024 noi reguli pentru munca pe platforme, inclusiv transparență sporită în managementul algoritmic și dreptul lucrătorilor de a contesta deciziile automatizate.

Răspândirea AI schimbă nu doar instrumentele de lucru, ci și însăși logica interacțiunii profesionale. Pe măsură ce asistenții digitali devin parte a procesului cotidian, cresc în importanță regulile transparente privind utilizarea lor — de la standardele de verificare a calității până la limitele de lucru cu datele clienților. Ca rezultat, colaborarea este tot mai des însoțită de formalizarea principiilor de bază privind utilizarea AI: definirea scenariilor acceptabile de utilizare, cerințe de verificare a rezultatelor și reguli de gestionare a informațiilor sensibile. În contextul implementării etapizate a normelor europene de reglementare, astfel de practici devin treptat parte a culturii generale de management al riscului și a maturității tehnologice a pieței.

În practică, acest lucru înseamnă că lucrul cu freelanceri necesită tot mai des aceleași principii de management ca și colaborarea cu echipe externe sau parteneri.

Sfaturi pentru lucrul cu freelanceri

Pe măsură ce piața freelancing-ului devine mai matură, relațiile dintre companii și specialiști independenți devin mai structurate. Dacă anterior colaborarea cu freelanceri era percepută ca o soluție temporară pentru sarcini individuale, astăzi ea se transformă tot mai des într-un model stabil de organizare a muncii în proiecte.

Rezultatele studiului arată că freelancing-ul în regiunea ECE se bazează pe trei piloni principali: expertiză specializată, relații recurente cu clienții și integrarea tehnologiilor digitale în procesele de lucru. În acest context, companiile care doresc să colaboreze eficient cu freelanceri trebuie să țină cont de câteva principii importante:

1. Cumpărați expertiză, nu versatilitate

Majoritatea freelancerilor se specializează în nișe înguste. În locul formulărilor generale precum „designer”, „copywriter” sau „specialist marketing”, companiile obțin rezultate mai bune atunci când formulează sarcinile în termeni concreți — de exemplu: design pentru landing page-uri, UX-writing sau optimizarea conținutului pentru conversie.

2. Construiți relații pe termen lung

Economia freelancing-ului funcționează în mare măsură prin recomandări și colaborări recurente. Relațiile stabile reduc costurile de onboarding, cresc viteza de lucru și îmbunătățesc calitatea comunicării între client și specialist.

3. Integrați AI în procesele de lucru

Inteligența artificială devine un instrument standard în activitatea freelancerilor. Companiile care înțeleg cum să integreze aceste instrumente în fluxul de lucru — păstrând în același timp controlul asupra calității și asupra datelor — obțin un avantaj competitiv.

4. Stabiliți reguli clare pentru utilizarea datelor și a AI

Pe măsură ce utilizarea AI devine mai răspândită, devine tot mai important să se stabilească reguli transparente privind utilizarea datelor clienților, verificarea rezultatelor generate și responsabilitatea pentru deciziile finale.

5. Evaluați nu doar portofoliul, ci și procesele

Un freelancer experimentat nu oferă doar un rezultat final, ci și un proces de lucru previzibil: respectarea termenelor, comunicare clară și capacitatea de a gestiona proiecte complexe, explică platforma Freelancehunt.