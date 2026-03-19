Automatizezi haosul? De ce trebuie să treci prin „process mining” înainte de orice digitalizare

Tot mai multe companii vor să automatizeze procese, să introducă AI și să scaleze rapid. Dar multe fac o greșeală simplă și scumpă: încearcă să optimizeze ceva ce nu înțeleg complet.

Pe scurt, automatizează haosul.

Înainte de orice inițiativă serioasă de digitalizare, există o etapă critică pe care organizațiile mature nu o sar: process mining. Este momentul în care compania își vede, pentru prima dată, procesele exact așa cum sunt ele în realitate, nu cum crede că sunt.

De la „așa credem că funcționează” la „așa funcționează, de fapt”

În multe firme, procesele sunt desenate în workshopuri, pe flipchart, de oameni cu experiență. Fiecare contribuie cu propria perspectivă, iar rezultatul este o versiune „oficială” a modului de lucru.

Problema este că această versiune rar coincide cu realitatea din sisteme.

Process mining schimbă complet abordarea. În loc să plece de la opinii, se conectează direct la aplicațiile companiei — în special ERP-uri și alte sisteme operaționale — și extrage logurile generate de activitatea reală. Din aceste date, reconstruiește automat fluxurile de lucru, pas cu pas.

Potrivit lui Șerban Popescu, Head of Solution Engineering pentru Europa, Middle East și Asia la UiPath, tehnologia „se conectează la sistemele existente, extrage logurile și construiește procesul real, menținându-l în același timp actualizat, într-un mod continuu”.

O radiografie completă, nu o fotografie de moment

Diferența majoră față de metodele clasice este că process mining nu oferă o imagine statică. Este un sistem viu, care reflectă în permanență ce se întâmplă în organizație.

Asta înseamnă că o companie poate vedea în timp real unde apar blocaje, cât durează fiecare etapă, unde se repetă inutil pași sau unde procesele deviază de la standard. În loc să reacționeze târziu, pe baza unor rapoarte agregate sau a feedback-ului intern, managementul are acces la o imagine operațională continuu actualizată.

Fără această etapă, automatizarea devine periculoasă

Multe inițiative de automatizare eșuează nu din cauza tehnologiei, ci din cauza punctului de plecare greșit. Dacă procesele sunt neclare sau ineficiente, automatizarea nu face decât să le amplifice problemele.

Process mining schimbă această logică. În loc să ghicești ce merită automatizat, vezi exact unde sunt zonele repetitive, unde se pierd resurse și unde apar erori umane. În plus, poți înțelege impactul fiecărei intervenții înainte de a investi în implementare.

Astfel, automatizarea devine o decizie bazată pe date, nu pe intuiție.

Instrument de optimizare, nu doar de analiză

Un alt avantaj major este că process mining nu se oprește la descoperirea proceselor. Devine un instrument activ de optimizare.

După orice modificare, organizația poate observa imediat efectele asupra întregului flux operațional. Așa cum explică Șerban Popescu, o schimbare mică într-o zonă poate avea impact asupra întregului proces, iar această relație devine vizibilă instant.

Această capacitate transformă redesignul proceselor dintr-un exercițiu lent și teoretic într-unul rapid, măsurabil și iterativ.

Fundația reală pentru scalare

Creșterea accelerată scoate la suprafață toate imperfecțiunile operaționale. Procesele neclare devin blocaje, dependența de angajați-cheie crește, iar erorile se multiplică.

Process mining aduce ordine în acest haos. Practic, extrage cunoștințele din „capul oamenilor” și le transformă în procese vizibile, standardizate și optimizabile. În același timp, reduce variațiile și face organizația mai puțin dependentă de indivizi.

Abia după această etapă, automatizarea devine cu adevărat eficientă, iar scalarea — sustenabilă.

De ce pariază marile companii pe această tehnologie

Interesul pentru process mining nu este doar teoretic. Marile companii din zona automatizării investesc masiv în această direcție.

UiPath, de exemplu, a integrat astfel de capabilități în propria ofertă, inclusiv prin achiziții de startup-uri specializate. În spatele acestor produse există echipe dedicate care dezvoltă constant tehnologia, în timp ce implementarea este susținută de parteneri și experți interni pentru proiecte complexe.

Este un semnal clar că piața se maturizează și că această etapă devine standard, nu opțională.

Concluzie: nu automatiza ce nu înțelegi

Pentru companiile care vor să crească rapid, tentația este să sară direct la automatizare și AI. Dar fără o înțelegere clară a proceselor, aceste investiții pot deveni ineficiente sau chiar contraproductive.

Process mining este etapa care face diferența dintre a digitaliza în grabă și a construi o organizație scalabilă.

Pe scurt, regula este simplă: înțelege procesele reale, optimizează-le, apoi automatizează-le. Orice altă ordine riscă să transforme tehnologia într-un amplificator al problemelor existente.