Meta promite „plăți lunare garantate” creatorilor de conținut care postează și pe Facebook

Sursă: © FPCreativeStock | Dreamstime.com

Gigantul american Meta încearcă să convingă creatorii de conţinut să bage şi Facebook în seamă, promiţându-le plăţi lunare garantate de cel puţin 1.000 dolari, potrivit News.ro.

Meta a lansat programul Creator Fast Track, care promite plăţi lunare creatorilor de conţinut de pe TikTok, Instagram şi YouTube, dacă postează şi pe Facebook.

Creatorii care au peste 100.000 de urmăritori vor primi 1.000 dolari/lună, iar cei care au peste 1 milion de urmăritori primesc 3.000 dolari/lună.

În spatele sumelor rotunde de bani se ascund însă condiţii care pot lua din entuziasmul celor atraşi de oferta companiei americane.

În primul rând, plăţile garantate vor acoperi doar trei luni. În al doilea rând, pentru a se califica, creatorii trebuie să îndeplinească anumite baremuri de postare. De exemplu, aceştia trebuie să posteze cel puţin 15 reel-uri pe Facebook în decursul a 30 de zile, dar postările trebuie făcute în cel puţin 10 zile diferite.

Meta le mai promite creatorilor şi o expunere mai mare, care nu se va încheia după ce vor trece cele trei luni de plăţi garantate.

Cu aceeaşi ocazie, compania anunţă că a plătit aproape 3 miliarde dolari anul trecut creatorilor de conţinut, cu 35% mai mult decât în 2024.

Freelancing-ul în Europa Centrală și de Est, în 2025: jumătate din „liber-profesioniști” sunt mileniali și 8 din 10 se consideră specialiști avansați și experți (studiu)

ecommerce-dreamstime

Analiză: piața online din România se apropie de 8,5 miliarde euro, dar presiunea marketplace-urilor și AI schimbă regulile jocului

Ionut Berescu_co-fondator CloudLab_Iasi

Firmă IT lansată la Iași, preluată integral de o companie irlandeză care are venituri anuale de 3,4 miliarde dolari

Bonapp x Carrefour partnership

Carrefour se aliază cu startup-ul Bonapp și lansează „Pachetul Surpriză”: produse aproape de expirare, vândute cu discount de 66%

afacere de familie

Afacerile de familie: „Dacă nu se realizează o tranziție bine gândită, multe dintre acestea nu vor supraviețui schimbării generaționale” (consultanți)