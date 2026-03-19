Meta promite „plăți lunare garantate” creatorilor de conținut care postează și pe Facebook

Gigantul american Meta încearcă să convingă creatorii de conţinut să bage şi Facebook în seamă, promiţându-le plăţi lunare garantate de cel puţin 1.000 dolari, potrivit News.ro.

Meta a lansat programul Creator Fast Track, care promite plăţi lunare creatorilor de conţinut de pe TikTok, Instagram şi YouTube, dacă postează şi pe Facebook.

Creatorii care au peste 100.000 de urmăritori vor primi 1.000 dolari/lună, iar cei care au peste 1 milion de urmăritori primesc 3.000 dolari/lună.

În spatele sumelor rotunde de bani se ascund însă condiţii care pot lua din entuziasmul celor atraşi de oferta companiei americane.

În primul rând, plăţile garantate vor acoperi doar trei luni. În al doilea rând, pentru a se califica, creatorii trebuie să îndeplinească anumite baremuri de postare. De exemplu, aceştia trebuie să posteze cel puţin 15 reel-uri pe Facebook în decursul a 30 de zile, dar postările trebuie făcute în cel puţin 10 zile diferite.

Meta le mai promite creatorilor şi o expunere mai mare, care nu se va încheia după ce vor trece cele trei luni de plăţi garantate.

Cu aceeaşi ocazie, compania anunţă că a plătit aproape 3 miliarde dolari anul trecut creatorilor de conţinut, cu 35% mai mult decât în 2024.