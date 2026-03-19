Analiză: piața online din România se apropie de 8,5 miliarde euro, dar presiunea marketplace-urilor și AI schimbă regulile jocului

Piața de comerț online din România a ajuns la aproximativ 8,1 miliarde de euro în 2025 și este estimată să depășească 8,5 miliarde de euro în 2026, însă ritmul de creștere încetinește și intră într-o etapă mult mai competitivă și mai puțin predictibilă, se arată în două rapoarte de piață, transmise comunității antreprenoriale StartupCafe.

Datele centralizate din rapoartele MerchantPro eCommerce Insights 2026 și Gomag eCommerce Pulse 2026 arată o schimbare de paradigmă: de la creștere accelerată bazată pe volum, la o piață dominată de eficiență, tehnologie și competiție globală.

În 2025, creșterea a fost de aproximativ 6%, iar pentru 2026 este estimat un avans de circa 5%, într-un context marcat de inflație, consum mai prudent și scăderea încrederii consumatorilor.

Un an cu „două viteze”: mai mulți bani, dar nu neapărat mai multe comenzi

Datele MerchantPro indică o evoluție dezechilibrată în 2025: valoarea comenzilor a crescut cu 6,3%, însă numărul tranzacțiilor a avansat cu doar 0,8%.

Această dinamică arată că piața a fost susținută mai degrabă de creșterea valorii medii a coșului decât de un volum mai mare de cumpărături. În prima jumătate a anului s-a înregistrat chiar o ușoară scădere a tranzacțiilor, urmată de o revenire modestă în a doua parte.

Diferențele sunt vizibile și între industrii. Electro & IT (+21%) și Pharma (+65%) au crescut puternic, în timp ce Fashion (-10,3%) și produsele pentru copii (-12%) au fost afectate de competiția externă și de schimbările în comportamentul de consum.

Marketplace-urile internaționale câștigă teren rapid

Unul dintre cei mai importanți factori de presiune asupra pieței locale este expansiunea platformelor globale. În 2025, aproximativ 1 din 4 europeni a cumpărat de pe Temu, iar în România platforma a ajuns la circa 4,7 milioane de utilizatori activi lunar.

În paralel, Trendyol a depășit 1,3 milioane de cumpărători locali și s-a poziționat printre cele mai accesate platforme online.

Top 10 cele mai vizitate magazine online:

emag.ro — România — Staționare

2. trendyol.com - Turcia — +9 poziții

3. temu.com - China — +1 poziție

4. altex.ro - România — -2 poziții

5. dedeman.ro - România — -2 poziții

6. drmax.ro - Cehia — +1 poziție

7. farmaciatei.ro - România — -2 poziții

8. leroymerlin.ro - Franța — +1 poziție

9. aliexpress.com - China — -3 poziții

10. notino.ro - Cehia — -2 poziții

Aceste marketplace-uri funcționează tot mai mult ca „hub-uri de trafic”, devenind puncte principale de intrare în procesul de cumpărare și schimbând modul în care magazinele online își construiesc strategiile de vânzare și marketing.

Inteligența artificială devine infrastructură, nu opțiune

Dacă presiunea marketplace-urilor vine din exterior, transformarea produsă de AI vine din interiorul industriei.

Raportul Gomag arată că inteligența artificială nu mai este un experiment, ci o componentă de bază în operarea magazinelor online. Peste 51% dintre români folosesc deja AI pentru a compara produse înainte de achiziție, iar 23% spun că au fost influențați de conținut generat de AI.

Impactul este vizibil și în performanța magazinelor:

Magazinele care folosesc recomandări AI înregistrează o creștere medie de 19% a ratei de conversie și o creștere de 16% a valorii medii a comenzilor. În unele cazuri, veniturile nete pot crește cu până la 23%.

În același timp, la nivel global, 65% dintre utilizatori declară că AI le influențează deciziile de cumpărare.

De la SEO la GEO: cum se schimbă vizibilitatea online

O schimbare majoră semnalată de Gomag este trecerea de la SEO clasic la GEO (Generative Engine Optimization), adică optimizarea pentru motoarele de căutare bazate pe AI.

Comportamentul utilizatorilor se schimbă: în loc de căutări simple, aceștia formulează întrebări complexe, iar AI oferă răspunsuri directe, nu liste de linkuri. În acest context, magazinele care nu sunt incluse în răspunsurile generate devin, practic, invizibile.

Conținutul trebuie să fie mai contextual, mai clar și adaptat conversațional, iar structura datelor devine critică pentru a fi preluată de algoritmi.

Comerțul agentic: următorul pas în eCommerce

O altă tendință emergentă este „agentic commerce”, în care agenți AI pot căuta, compara și chiar plasa comenzi în numele utilizatorilor.

Acest model reduce intervenția directă a consumatorului și schimbă fundamental modul în care sunt realizate tranzacțiile online. Pentru comercianți, implicațiile sunt majore: datele despre produse trebuie să fie perfect structurate, iar procesul de checkout simplificat la maximum.

Magazinele care nu se adaptează riscă să fie excluse din aceste fluxuri automatizate înainte ca utilizatorul să ia o decizie conștientă.

O piață mai matură, dar și mai dificilă

Deși baza digitală a României este solidă, cu o rată de penetrare a internetului de peste 95%, provocările vin din alte direcții: scăderea încrederii consumatorilor, presiunea asupra bugetelor și incertitudinea economică și politică.

În același timp, introducerea unor taxe pentru platformele non-UE ar putea reduce avantajele de preț ale acestora, oferind o gură de aer comercianților locali.

2026: anul în care diferența o face eficiența

Concluzia comună a celor două rapoarte este clară: eCommerce-ul românesc intră într-o etapă în care nu mai contează doar creșterea, ci capacitatea de adaptare.

Diferența va fi făcută de utilizarea datelor, de integrarea AI, de eficiența operațională și de abilitatea de a construi loialitate într-un ecosistem dominat de marketplace-uri și tehnologii emergente.

Pentru comercianți, fereastra de oportunitate există, dar se îngustează rapid. Cine se adaptează acum are un avantaj greu de recuperat ulterior.




















































