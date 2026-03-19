Meta (Facebook) renunță la platforma VR Horizon Worlds, una din ambițiile diviziei de metavers

Meta a anunțat că va închide platforma socială VR Horizon Worlds, care făcea parte din „viitorul companiei” lui Mark Zuckerberg, anunțat acum 5 ani.

Platforma va deveni o experiență exclusiv mobilă, a scris compania pe unul din forumurile sale.

Pentru început, Horizon Worlds și Events nu vor mai fi disponibile în Magazinul Meta Quest, alături de lumile virtuale Horizon Central, Events Arena, Kaiju și Bobber Bay, de pe 31 martie 2026.

Celelalte lumi VR vor fi disponibile până pe 15 iunie 2026, după care aplicația Horizon Worlds va fi eliminată din Quest, iar Worlds nu va mai fi disponibil în format VR. După 15 iunie, utilizatorii vor putea intra în lumile preferate optimizate pentru mobil în aplicația Meta Horizon.

Lansată oficial la finalul anului 2021, platforma permitea utilizatorilor să interacţioneze prin avatare într-un spaţiu virtual 3D şi să participe la diverse jocuri şi activităţi sociale, întocmai ca Roblox sau Fortnite, mai nou. Cu toate acestea, Horizon Worlds nu a reuşit să atragă un public larg, potrivit News.ro.

La începutul acestui an, Meta ar fi concediat 10% din forţa de muncă a diviziei Reality Labs, care număra 15.000 oameni.

Noua informație vine la puțin timp după ce noi informații, cum că Meta va disponibiliza peste 20% din angajaţi, au ieșit în public. Posibilele concedieri vin în contextul în care compania îşi intensifică investiţiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenţei artificiale şi încearcă să obţină câştiguri de eficienţă prin integrarea AI în procesele interne.

Mark Zuckerberg a declarat că 2026 va fi un an major pentru dezvoltarea AI în cadrul Meta, investiţiile fiind orientate către obiectivul său de a construi ceea ce el numeşte „superinteligenţă personală”.

Anul trecut, compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI şi l-a recrutat ulterior pe directorul executiv al companiei, Alexandr Wang, împreună cu mai mulţi ingineri şi cercetători.