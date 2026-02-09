Comisia Europeană transmite Meta (Facebook) că trebuie să permită AI-urile terțe în WhatsApp

Comisia Europeană, a cărei opinie preliminară este că WhatsApp încalcă regulile anticoncurențiale ale UE, a transmis faptul că Meta trebuie să permită asistenții terți cu inteligență artificială în platforma socială, ori vor fi impuse măsuri provizorii pentru a reduce riscul măsurilor companiei de a cauza „un prejudiciu grav și ireparabil”, potrivit unui comunicat.

Reamintim că în octombrie 2025, Meta a anunțat că asistenții AI terți ca ChatGPT nu vor mai fi disponibili în platforma WhatsApp din ianuarie, făcând loc astfel pentru soluția proprie Meta AI. La două luni distanță, Comisia Europeană a anunțat că investighează Meta pentru încălcarea regulilor anticoncurențiale cu privire la interzicerea soluțiilor de AI ale altor companii pe platforma de mesagerie.

Acum, Comisia a constatat faptul că Meta ar fi dominant pe piața aplicațiilor de comunicare din Spațiul Economic European prin WhatsApp și că ar abuza de această poziție, refuzând accesul la WhatsApp altor afaceri, inclusiv asistenților AI terți.

CE vrea să impună măsuri de protecție „din cauza riscului unor daune serioase și ireparabile aduse concurenței”. Comportamentul Meta riscă să ridice bariere la intrare și extindere și să marginalizeze iremediabil competitorii mai mici de pe piața de asistenți AI cu scop general.

Declarația de Obiecții („Statement of Objections”) transmisă Meta acoperă tot Spațiul Economic European, mai puțin Italia, care a impus măsuri provizorii în decembrie 2025.