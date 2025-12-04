WhatsApp, sub lupa UE după schimbarea politicii care interzice alți asistenți AI în aplicație

Comisia Europeană anunță, joi, că investighează Meta sub suspiciunea de încălcare a regulilor anticoncurențiale în urma schimbării de politici de utilizare a WhatsApp, care interzice altor furnizori de soluții de inteligență artificială să comunice cu oamenii prin platformă.

Noua politică a fost anunțată în octombrie 2025 și ar restricționa companii ca ChatGPT să furnizeze soluții AI utilizatorilor dacă acesta este serviciul principal oferit. Politica nu afectează firmele care folosesc instrumente cu inteligență artificială pentru funcții auxiliare sau de suport, cum ar fi suportul automat pentru clienți oferit prin WhatsApp.

Pentru furnizorii AI deja prezenți pe WhatsApp, actualizarea termenilor și condițiilor WhatsApp pentru utilizatorii Business se va aplica începând cu 15 ianuarie 2026, în timp ce pentru furnizorii AI noi pe WhatsApp, actualizarea este deja aplicabilă din 15 octombrie 2025.

Ca urmare a noii politici, furnizorii de IA concurenți pot fi blocați să ajungă la clienții lor prin WhatsApp, remarcă CE. Pe de altă parte, propriul serviciu Meta AI ar rămâne accesibil utilizatorilor de pe platformă.

Dacă sunt dovedite, practicile investigate pot încălca regulile UE privind concurența care interzic abuzul unei poziții dominante, iar Meta riscă o amendă de până la 10% din cifra sa de afaceri anuală globală.

Teresa Ribera, Vicepreședinte Executiv pentru Tranziție Curată, Justă și Competitivă în UE, a spus că a acționat în urma plângerilor unor companii mici pe care nu le-a menționat, potrivit Reuters.