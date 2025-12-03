Co-fondatoarea Binance, Yi He, numită co-CEO, alături de Richard Teng

Compania Binance anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, că numește co-fondatoarea Yi He în poziția de co-director general (co-CEO).

Anunțul a fost făcut la Binance Blockchain Week, eveniment desfășurat în Dubai, în contextul în care platforma de tranzacționare de criptomonede se apropie de pragul de 300 milioane utilizatori.

„Yi a fost o parte integrantă a echipei de conducere executivă încă de la lansarea Binance. Abordarea sa inovatoare și axată pe utilizatori a fost esențială în conturarea viziunii, culturii și strategiei de afaceri a companiei. Această numire este o evoluție naturală și Yi va continua să ghideze organizația din ce în ce mai puternică”, a declarat Richard Teng, CEO al Binance.

„Rămânem dedicați obiectivului de a fi cea mai de încredere și bine reglementată bursă din lume, punând întotdeauna utilizatorii noștri pe primul loc. Yi joacă un rol esențial în dezvoltarea comunității noastre și în stimularea inovației la nivel de produse, în vederea atingerii unui miliard de utilizatori. Împreună, ne concentrăm pe construirea infrastructurii Web3 și promovarea libertății financiare, oferind oamenilor puterea de a participa la un sistem financiar mai deschis și mai echitabil", a adăugat Richard.

„Sunt onorată să construiesc în continuare Binance alături de Richard, care aduce cu sine decenii de experiență pe piețele financiare reglementate și a fost printre primii care au reglementat criptomonedele la începuturile lor. Împreună, aducem perspective diverse și suntem încrezători că vom conduce viitorul industriei în această perioadă crucială, pe măsură ce ne extindem în mod responsabil prezența globală și promovăm inovația sustenabilă, având utilizatorii noștri mereu în centrul atenției noastre”, a declarat Yi He.

Finanțistul singaporez Richard Teng a fost numit CEO al Binance în noiembrie 2023, în urma demisiei fondatorului platformei, Changpeng Zhao (CZ). CZ, care are o avere cotată la 78,8 miliarde dolari în prezent, conform Forbes, a fost condamnat la 4 luni de închisoare, în SUA, iar în anul 2024 și-a ispășit pedeapsa într-un penitenciar american, după ce a recunoscut că nu a menținut un program de combatere a spălării banilor, pe Binance.

Președintele Donald Trump l-a grațiat pe CZ în luna octombrie, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, fapt care nu a avut niciun efect, deoarece pedeapsa a fost deja executată, dar Changpeng Zhao va putea să revină în business-ul cripto.