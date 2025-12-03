PNRR: O agenție românească de comunicare a semnat un contract de finanțare prin Planul de Redresare și Reziliență, pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB)

Agenția de comunicare GRAFFITI PLUS (GRF+) a semnat recent contractul de finanțare prin programul PNRR pentru listarea companiei pe piața AeRo a Bursei de Valori București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

GRF+ pregătește, de asemenea, startul rundei de finanțare privată pe care o derulează ca prim pas către debutul său pe piața de capital. Suma atrasă va fi utilizată pentru accelerarea creșterii începând cu 2026.

„GRAFFITI PLUS este printre primele companii din România care folosesc oportunitatea de listare la bursă oferită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel - Listarea la bursă a întreprinderilor (Pilonul III. Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat). Am depus aplicația cu încredere, înțelegând că procesul de aprobare va presupune un parcurs mai extins, având în vedere caracterul nou al exercițiului. Ne bucurăm să contribuim și noi la acest proces și să deschidem astfel calea viitorilor emitenți”, a declarat Bogdan Tomoiagă (foto-stânga), președintele Consiliului de Administrație GRF+.

În următoarele săptămâni, compania va parcurge o serie de etape conforme cu procedura de start a finanțării PNRR, respectiv va finaliza, în paralel, demersurile de pregătire a ofertei pentru investitorii invitați să participe în runda de finanțare privată.

Startul acestei runde are loc în perioada imediat următoare, când GRF+ își va deschide acționariatul către noi investitori „early adopters”, care vor beneficia de oferte preferențiale pentru pachetele de dețineri. Ulterior, în primul trimestru al anului 2026, compania își va face listarea tehnică pe piața AeRo.

GRAFFITI PLUS spune că este una dintre cele mai stabile, cunoscute și premiate agenții de comunicare din România, cu o istorie de peste 25 de ani și prima din această industrie care vine la Bursa de Valori București pentru a-și finanța dezvoltarea.

În ultimii 5 ani, firma a înregistrat indicatori financiari și non-financiari în creștere continuă și estimează să încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri considerabil peste 10 milioane EUR și cu o echipă de peste 70 de consultanți.

„Până acum, dezvoltarea GRAFFITI PLUS a urmat un model organic de creare de valoare pentru clienți, colegi și acționari. Ne dorim să folosim noul capital atras pentru a acelera creșterea, prin 3 direcții strategice de investiții, care permit atât extinderea către noi piețe, cât și consolidarea randamentului: marketing sportiv, pharma & healthcare și data-driven influencer marketing. Sunt 3 piețe cu evoluții impresionante atât la nivel local, cât și regional sau global. Am început deja investițiile și livrarea de rezultate, deci avem mare încredere în următoarea etapă de scalare. În plus, desigur că noua investiție va susține adopția de tehnologie și integrarea datelor, pentru următorul salt al agenției în Noua Economie AI”, precizează Irina Ciocan-Stănescu (foto-dreapta), CEO-ul GRAFFITI PLUS.

Modelul actual de business al GRAFFITI PLUS include dezvoltarea unui ecosistem de companii afiliate, cu specializări complementare, în care GRF+ are dețineri relevante și care pot aduce valoare suplimentară proiectelor derulate pentru clienți: MOCAPP, New Moon, Kamrad, Syzygy, respectiv MatchPlan (startup 2025).

GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, BCR, Warner-Bros Discovery precum și alte branduri importante.