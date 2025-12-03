Crește numărul de falimente și insolvențe în rândul afacerilor românești. Cum pot evita antreprenorii colapsul (analiză)

Numărul de insolvențe și falimente în rândul afacerilor românești este într-o creștere „alarmantă”, marcând sfârșitul erei "banilor ieftini" și începutul unei perioade dure de consolidare, arată o analiză transmisă, miercuri, StartupCafe.ro.

După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește „nota de plată”. Dacă în 2020 și 2021, moratoriile și programele precum IMM Invest au ținut în viață mii de companii, perioada 2023-2025 a adus o corecție brutală. Dobânzile ridicate, inflația și modificările fiscale au creat o furtună perfectă pentru mediul de business autohton, conform celor mai recente date agregate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și analizate de Sierra Quadrant.

„Ultimii cinci ani au reprezentat un test de stres continuu pentru mediul de afaceri românesc. Dacă anul 2020 a fost marcat de un paradox – un număr istoric scăzut de insolvențe datorită moratoriilor și injecțiilor de capital de stat (ex. IMM Invest) – perioada 2023-2025 a adus „nota de plată”, arată analiza.

Anul 2024 a reprezentat vârful presiunii fiscale, ducând numărul insolvențelor la 7.274, iar estimările pentru finalul anului indică posibila depășire a pragului de 8.000 companii. La nivelul lunii octombrie, statisticile Registrului Comerțului înregistrau, deja, 5.318 de firme în insolvență.

Spre deosebire de anii trecuți, fenomenul actual este marcat de o creștere a falimentelor directe, în special în rândul microîntreprinderilor și al sectorului HoReCa, unde antreprenorii aleg să închidă porțile fără a mai încerca reorganizarea, copleșiți de datorii.

De ce „mor” afacerile românești?

Analiza dosarelor de insolvență din ultimii trei ani relevă cinci cauze majore care au îngenuncheat IMM-urile românești. Nu este vorba doar de un singur factor, ci de o cumulare de șocuri externe și vulnerabilități interne.

„Principala cauză o reprezintă scăderea vânzărilor, o problemă care s-a acentuat semnificativ în acest an. Inflația de peste 30% cumulată în ultimii ani a tăiat drastic din puterea de cumpărare a clienților, iar acest fenomen s-a văzut în declinul vânzărilor, în degradarea condițiilor comerciale”, spun analiștii Sierra Quadrant.

Pe lista cauzelor se mai află modificările impredictibile ale Codului Fiscal și creșterea costului muncii. În plus, accesul prohibitiv la creditare (ROBOR/IRCC ridicat) a sufocat companiile îndatorate, iar accentuarea blocajului financiar a generat o criză acută de lichidități și termenele de plată tot mai lungi.

Experții de la Sierra Quadrant atrag atenția că valul actual de falimente este, într-un fel, o însănătoșire necesară, deși dureroasă, a economiei. Companiile care supraviețuiau doar datorită contextului favorabil sunt acum eliminate de pe piață.

„Valul de insolvențe din 2024 și 2025 nu este doar despre taxe sau energie. Este despre lipsa de educație financiară. Mulți antreprenori români nu fac diferența între 'profit' și 'cash'. Ei pot fi profitabili pe hârtie, dar intră în faliment pentru că nu au lichidități să plătească furnizorii mâine”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant. „Asistăm o schimbare de paradigmă. Dacă în 2010 criza a lovit imobiliarele, acum 'pacientul zero' este comerțul mic și serviciile. Companiile 'zombie', ținute în viață artificial, își dau acum obștescul sfârșit”, estimează expertul.

Cum pot evita antreprenorii români colapsul, în opinia experților

Potrivit analiștilor, monitorizarea datelor financiare trebuie să devină principala preocupare a antreprenorilor în 2026.

Monitorizarea lichidității, renegocierea contractelor cu furnizorii și proprietarii de spații înainte de a intra în incapacitate de plată, reducerea cheltuielilor administrative trebuie să se afle în prim-plan.

Specialiștii insistă, totodată, pentru diversificarea portofoliului. Dependența de 1-2 clienți mari este fatală în 2025.

„Riscul de contagiune este mare. Un client mare intrat în insolvență vă poate trage după el. Așa că trebuie să fiți de două ori mai atenți ca oricând la dinamica lanțurilor comerciale. În plus, este esențial să protejați bugetele de marketing și vânzări. Pot fi elementele decizive care să contribuie la creșterea veniturilor în 2026”, afirmă experții.

Perspective 2026: Anul marilor consolidări

Anul 2026 se anunță a fi unul al polarizării, se mai arată în analiză. Jucătorii mari și stabili vor profita de slăbiciunea competitorilor pentru a face achiziții (M&A), concentrând piața în domenii precum comerțul și serviciile medicale.

În timp ce construcțiile rezidențiale și retailul tradițional rămân sectoare cu risc ridicat, oportunitățile se mută către agricultura tehnologizată, energia verde și serviciile IT.

„Concluzia este clară: Perioada "banilor ieftini" s-a încheiat. Business-ul românesc în 2026 va aparține celor care sunt eficienți operațional, digitalizați și capitalizați. Falimentul nu mai este doar o consecință a ghinionului, ci o consecință directă a lipsei de adaptabilitate”, spun experții.

Potrivit analizei, în ciuda piedicilor legislative și a incertitudinii, companiile românești intră într-o fază de expansiune susținută, bazată pe efectele proceselor de restructurare și pe o mentalitate pro-creștere, fiind pregătite să valorifice orice oportunitate economică.