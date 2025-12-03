Tranzacție în domeniul utilajelor pentru agricultură : Consiliul Concurenței autorizează preluarea firmei Agritehnica de o companie germană prezentă în România

Consiliul Concurenţei anunță, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a autorizat tranzacția prin care Mewi Import Export Agrar Industrietechnik SRL vrea să cumpere Agritehnica Service SRL.

Autoritatea a analizat și a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Cele două companii au același domeniu de activitate, utilaje și echipamente agricole, iar Agritehnica este un furnizor independent autorizat al mai multor mărci care se regăsesc și în portofoliul Mewi.

Mewi Import Export Agrar Industrietechnik SRL importă și distribuie utilaje și echipamente în România. De asemenea, compania comercializează cu amănuntul tractoare, combine, implementuri, piese de schimb și activează pe piața de prestarea de servicii after-sales, de service, mentenanță și intervenții în garanție, precum și închiriere de utilaje.

Compania germană Heinrich Schröder Landmaschinen KG a pus bazele Mewi în anul 1994, iar din ianuarie 1995 și-a început activitatea în România cu scopul de a distribui utilaje la mâna a doua, aflate pe stocul lor din Germania, conform datelor de pe site-ul oficial. Mewi și-a început activitatea cu 8 angajați în primul an, în Timișoara.

De atunci, firma și-a extins prezența în România prin aducerea în România de tractoare noi din anul 2006 și noi filiale în Timișoara, Dolj, Constanța, Cluj, Bihor, Giurgiu, Călărași, Buzău și Teleorman.

Agritehnica Service SRL a fost fondată acum 19 ani, în 2006, cu scopul de a furniza mașini, utilaje, echipamente agricole și suport tehnic pentru acestea, deservind zona de Sud a României, Moldova și Republica Moldova.