Exclusiv. Video-interviu cu directorul Binance, cea mai mare platformă crypto din lume. Richard Teng, către autorități: Este mai important să sprijinim inovațiile crypto și AI,  inteligent și calibrat, în loc să le înăbușim

Richard Teng, directorul (CEO) companiei Binance, considerată cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor la nivel mondial, a acordat publicației StartupCafe.ro, un interviu prin apel video, în care îndeamnă autoritățile din România să sprijine inovațiile în crypto și în inteligența artificială, și să nu le înăbușe prin reglementări prea restrictive.

Binance a depășit 275 de milioane de utilizatori la nivel mondial, iar în fiecare zi i se alătură 150.000 de useri noi, după cum ne-a spus șeful platformei. Binance este considerat cel mai mare exchange crypto ca volum zilnic de tranzacții, iar anul trecut a devenit prima platformă crypto care a depășit pragul de 100.000 de miliarde de dolari, ca volum total al tranzacțiilor de la înființare.

Finanțistul singaporez Richard Teng a fost numit CEO al Binance în noiembrie 2023, în urma demisiei fondatorului platformei, Changpeng Zhao (CZ). CZ, care are o avere cotată la 65 de miliarde de dolari în prezent, conform Forbes, a fost condamnat la 4 luni de închisoare, în SUA, iar în anul 2024 și-a ispășit pedeapsa într-un penitenciar american, după ce a recunoscut că nu a menținut un program de combatere a spălării banilor, pe Binance.

Acum, noul CEO al Binance, Richard Teng, spune, în interviul video pentru StartupCafe.ro, că platforma conlucrează cu forțele de poliție din mai multe țări pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor cu crypto.

De asemenea, Richard Teng a salutat faptul că Uniunea Europeană a introdus regulamentul MiCA, prin care a reglementat piața crypto.

L-am întrebat pe șeful Binance și despre recentul proiect de ordonanță de urgență, scos în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor, privind piața crypto. În context, Richard Teng s-a arătat în favoarea impozitării platformelor. În schimb, el a arătat că guvernul nu ar trebui să introducă o eventuală taxă asupra tranzacțiilor individuale cu crypto, pentru că ar crea distorsiuni în piață.

„Avem nevoie de politici de adoptare pentru a sprijini cu adevărat aceste două tehnologii (crypto și AI n.r.) și a le sprijini creșterea. Ele atrag cele mai bune și mai strălucite talente, atrag o mulțime de investiții străine directe, contribuie la creșterea economică, a companiilor. Deci, este mult mai important să sprijinim aceste inovații într-un mod inteligent și calibrat, în loc să le înăbușim”, a spus Richard Teng, pentru StartupCafe.ro.

StartupCafe.ro: Ce prezență aveți în România, ca echipă?

Richard Teng: În întreaga companie avem aproximativ 6.000 de angajați, la nivel global. Și întotdeauna am avut această filosofie de a-i alege pe cei mai buni și străluciți, oriunde ar fi ei. Noi suntem cel mai reglementat exchange crypto, sunt circa 22-23 de jurisdicții diferite în care suntem reglementați și ni se cere să avem prezență locală, pentru a întruni anumite cerințe de reglementare. Dar în multe alte locuri, dăm staff-ului nostru flexibilitatea de a decide de unde lucrează. Nu știu pe de rost toate cifrele, dar avem colegi români în serviciile pentru clienți, pentru că avem servicii disponibile în limba română. Deci avem un avantaj competitiv.

Foarte multă lume vrea flexibilitate, să lucreze de acasă sau din alte destinații. Mulți oameni trebuie să fie acasă, să aibă grijă de părinții lor, de copiii lor, sunt anumite aranjamente la care e nevoie să fii prezent. Iar flexibilitatea pe care o acordăm personalului nostru a devenit un avantaj competitiv cheie pentru noi, în a atrage personal.

StartupCafe.ro: În România, Ilie Pușcaș este country managerul Binance, iar anul acesta am văzut (pe LinkedIn) că a primit și responsabilități privind regiunea Europei Centrale și de Est. Care este locul României în regiunea CEE, pentru ecosistemul Binance?

Richard Teng: Privim fiecare țară ca fiind importantă. Noi suntem o platformă globală și vedem multe regiuni și multe țări care cresc foarte rapid (piața crypto n.r.). Deci, în diferite regiuni, ca Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, am văzut creșteri de cifre, iar aceste cifre sunt robuste. Deci ceea ce facem noi, pentru a avea succes în implementarea locală, este să ne asigurăm, în primul rând, că lucrăm îndeaproape cu factorii de decizie locali, cu reglementatorii, cu instituțiile de aplicare a legii, pentru a înțelege care sunt prioritățile țării și pentru a lucra cu factorii de decizie în acest cadru.

În al doilea rând, trebuie să înțelegem cu adevărat nevoile utilizatorilor. Și în fiecare regiune sau jurisdicție, utilizatorii au diferite nevoi. Instituțiile au nevoi specifice (...) Chiar mișcându-ne într-o regiune, nevoile pot fi destul de diferite, preferințele în termeni de produse și funcții pot fi diferite. Deci trebuie să fim atenți la toate nevoile nevoile locale și regionale pentru a avea succes. Și de aceea, managerii noștri regionali fac o treabă foarte bună în a înțelege acele nevoi locale.

În al treilea rând, lucrăm cu partenerii. Criptomonedele sunt abia la începutul adopției lor și în fiecare țară în care vrem să facem o implementare semnificativă, lucrăm cu parteneri bancari, parteneri de plăți, vânzători, comercianți, pentru a susține adopția crypto și implementarea. Cu cât vom putea face asta mai bine la nivel local, cu atât vom avea mai mult succes.

StartupCafe.ro: Ați avut sediul în țări ca Japonia și Malta, iar recent ați luat în considerare să vă stabiliți sediul global în Emiratele Arabe Unite, va fi la Abu Dhabi, la Dubai? Și de ce Emiratele Arabe?

Richard Teng: Noi nu am anunțat sediul nostru global, aș vrea să corectez această informație. Nu am anunțat niciodată un sediu global. În trecut, am avut unele sedii regionale, inclusiv Dubai, pentru Orientul Mijlociu. Eu trăiesc în Orientul Mijlociu de 10 ani, deci pentru mine, dacă ne uităm la Abu Dhabi, Dubai, în UAE, la Bahrein, de exemplu, acestea sunt în avangarda îmbrățișării inovației. Eu am fost CEO al Autorității de Reglementare a Serviciilor Financiare de la Abu Dhabi Global Market, din 2015 până în 2021 și noi am fost printre primii în lume care au încercat să propună reglementări pentru crypto, într-o manieră cuprinzătoare. Deci noi am fost printre primii reglementatori care am făcut asta, la nivel mondial, asta era în 2017-2018. Cei mai mulți dintre reglementatori nici măcar nu petreceau timp să încerce să înțeleagă industria.

Anul 2024 a fost un reper, pentru că am văzut o mare instituție de reglementare, care a aprobat mai întâi ETF-urile pe Bitcoin, în SUA, iar apoi în diverse părți ale lumii. Și multe instituții, care la început erau sceptice față de industria crypto, cum sunt BlackRock sau Fidelity, acum sunt mari adepți și mari susținători în a oferi produse crypto către utilizatorii lor. Am văzut o schimbare importantă. Bineînțeles, realegerea președintelui Trump spre finalul acelui an a dat criptomonedelor un impuls suplimentar. Deci SUA au trecut de la o perioadă pe care o numim Operation Choke Point 2.0 - când industria crypto a fost supusă (de către Administrația Biden - n.r.) unei presiuni nenecesare, unor practici și influențe incorecte-, la ceea ce avem acum, cu o administrație (Trump n.r.) care, într-adevăr, încearcă să îmbrățișeze și să susțină inovația în loc să încerce să o înăbușească.

Deci am văzut foarte multe schimbări de atunci, cu SUA, cea mai mare economie din lume, cu cele mai mari piețe de capital din lume, îmbrățișând crypto, venind cu propunerea rezervei strategice de active crypto, formulând reglementări clare.

StartupCafe.ro: Din acest punct de vedere, cum evaluați reglementările europene, cum ar fi Regulamentul MiCA și întregul cadru european? Vă simțiți amenințați de suprareglementare? Sau, dimpotrivă, credeți că stabilirea unui cadru de reglementare pentru criptomonede este de fapt benefică?

Richard Teng: Ei bine, în primul rând, vreau să aplaud autoritățile de reglementare din UE pentru că au lansat MiCA. A oferit claritate asupra modului de operare în UE. Așadar, cred că acest efort merită lăudat. Ca reglementator, vă pot spune că nu este ușor, iar UE reglementează repede acest cadru. Dar aici avem și alte jurisdicții majore. Este un efort care merită aplaudat. Așadar, vreau să felicit autoritățile de reglementare din UE. Noi dorim să colaborăm îndeaproape cu autoritățile de reglementare din UE pentru a ne asigura că vom continua să operăm și să servim utilizatorii noștri din UE.

Însă, ca în cazul tuturor reglementărilor, prima iterație tinde să fie puțin mai conservatoare, deoarece autoritățile de reglementare vor trebui să înțeleagă cu adevărat cum funcționează industria pentru ca acestea să se simtă confortabil înainte de a se gândi unde sunt pârghiile pe care le pot încerca să le modifice, pentru a ajunge la un rezultat mai bun.

Așadar, bănuiesc că UE va trece prin această fază, în viitor. Ceea ce este dificil în UE în acest moment este că diferite țări au perioade diferite de intrare în vigoare a legilor, probabil au standarde și interpretări diferite ale modului de administrare a MiCA. De aceea sunt dificultăți în UE acum. Dar sunt sigur că autoritățile de reglementare europene vor lucra împreună pentru a rezolva toate aceste probleme.

StartupCafe.ro: În România, autoritățile române au elaborat recent o lege națională (proiect de ordonanță de urgență) pentru implementarea cadrului european. Ce părere aveți despre aceste reglementări naționale, inclusiv cele din România? De exemplu, în România, au propus un impozit de 0,5% pentru platformele crypto, pe veniturile lor. Ați urmărit aceste reglementări naționale în UE?

Richard Teng: Mă tem că nu am urmărit îndeaproape prevederile românești. În primul rând, aplaudăm eforturile guvernelor, ale factorilor de decizie politică de a veni cu cadre care să ofere claritate cu privire la modul în care aceste lucruri sunt reglementate. Așadar, dacă vă uitați la industria crypto, aceasta se află încă în stadiu incipient de dezvoltare. Astăzi, avem o adopție de 7% până la 8%. Iar următorii 10% vor veni foarte repede pentru că, în primul rând, spre deosebire de orice altă clasă de active, criptomonedele au fost adoptate de consumatori de cel mai mult timp. Iar instituțiile, persoanele fizice cu avere mare, corporațiile nu le-au adoptat decât probabil anul trecut. Dacă ne uităm la orice altă clasă de active, de la valori mobiliare, obligațiuni, titluri de trezorerie, FX, acestea sunt adoptate mai întâi de instituții, apoi de trezorerii, persoane cu avere netă mare și, în final, de către consumatorii individuali. Așadar, acum, când se întâmplă invers, vedem că acel val instituțional uriaș se formează. Faza de adopție se va concretiza foarte repede, adoptarea în masă se va concretiza rapid. Primii 5% utilizatori crypto care au crezut timpuriu și au adoptat timpuriu probabil nu au nevoie de reglementări pentru a opera în acest spațiu. Dar, pe măsură ce se generalizează, cred că tot mai mulți utilizatori vor necesita reglementări mai clare în ceea ce privește protecția. Așadar, în orice moment, când guvernele doresc să vină cu reguli și un cadru clar, este ceva ce aplaudăm și pe care îl susținem enorm. Vom analiza aceste prevederi și vom oferi feedback cu privire la modul în care le putem îmbunătăți în ceea ce privește susținerea inovației, pe de o parte, și, pe de altă parte, gestionarea reală a riscurilor asociate cu acest sector.

În ceea ce privește impozitarea, este doar un principiu general, nu-i așa? Așadar, în multe cazuri, o parte din această impozitare individuală - nu sunt sigur care sunt detaliile în România- dar dacă vrei să impozitezi tranzacțiile individuale, se va crea o distorsiune uriașă. Deci, acesta este un aspect pe care îndemnăm guvernul să îl reconsidere, deoarece dacă nu impune aceste impozite asupra altor tranzacții de pe piața de capital, fie că este vorba de acțiuni, obligațiuni etc., de ce criptomonedele? Pentru că creează condiții de concurență inegale, creează distorsiuni care nu sunt necesare în acest domeniu. Așadar, vom îndemna guvernul dacă chiar crede în viitorul tehnologiei - și criptomonedele, împreună cu inteligența artificială, vor fi o tehnologie care va schimba fiecare sector economic din lume, iar cele mai inteligente țări din întreaga lume adoptă aceste două tehnologii. Acest lucru justifică faptul că avem nevoie de politici de adoptare pentru a sprijini cu adevărat aceste două tehnologii și a le sprijini creșterea. Ele atrag cele mai bune și mai strălucite talente, atrag o mulțime de investiții străine directe, contribuie la creșterea economică, a companiilor. Deci, este mult mai important să sprijinim aceste inovații într-un mod inteligent și calibrat, în loc să le înăbușim. Și nu sunt sigur ce formă va lua o parte din impozitarea pe care ați menționat-o, dar dacă este vorba de o taxă individuală bazată pe tranzacții, veți crea distorsiuni pe piață.

StartupCafe.ro: Propunerea nu este o taxă pe tranzacții, ci o taxă pe veniturile platformelor care operează în România.

Richard Teng: Deci e ca un impozit pe profit?

StartupCafe.ro: Într-un fel..

Richard Teng: Dacă este așa, un impozit pe profit e în regulă. Cred că toate companiile vor fi supuse unui impozit pe profit. Cred că este în regulă.

StartupCafe.ro: Dar acesta este peste impozitul pe profit și este în scopuri administrative, este practic un impozit care ar urma să se plătească autorității de supraveghere a pieței (ASF).

Richard Teng: Da, din nou, nu am detaliile, așa că nu ar fi corect din partea mea să dau un răspuns nefundamentat pe această temă. Așadar, cred că este mai bine să analizăm acest lucru cu seriozitate, iar oameni care sunt mai experți decât mine să își poată oferi opiniile bine gândite autorităților de reglementare și guvernului pe această temă.

StartupCafe.ro: Reprezentanții Băncii Naționale a României, de exemplu, au emis avertismente despre criptomonede. Din când în când, publică astfel de avertismente. La fel ca alți reprezentanți ai băncilor naționale din lume, oficialii români au declarat că criptomonedele nu sunt un depozitar fiabil de valoare, de exemplu. Criptomonedele nu sunt un mijloc fiabil de tranzacționare, de exemplu. Alții au spus că criptomonedele se bazează în principal pe speculații și chiar le-au comparat cu schema Ponzi. Care este răspunsul dumneavoastră pentru reprezentanții Băncii Naționale a României în acest caz?

Richard Teng: Ei bine, nu voi răspunde direct, dar permiteți-mi să spun următoarele... Sunt implicat în servicii financiare de mai bine de 30 de ani. Am început ca bancher central. Am început la Banca Centrală din Singapore. Și încă din prima zi, de când sunt în sectorul serviciilor financiare, băncile centrale din întreaga lume și instituțiile financiare spuneau că trebuie să realizăm incluziunea financiară. Dar chiar și astăzi, 1,4 miliarde de oameni din întreaga lume sunt excluși din sectorul serviciilor financiare. Am fost în multe locuri din lume unde peste 80% din populație nu are acces la sistemul bancar, nu are acces la sistemul de plăți. Nu au acces la o un depozit adecvat de avere. Și mulți dintre acești oameni vin și îmi mulțumesc, îmi mulțumesc pentru platforma Binance. Pentru că, pentru ei, singura modalitate prin care pot efectua plăți pe plan intern este prin criptomonede. Singura modalitate prin care pot face remitențe transfrontaliere într-un mod foarte ieftin și eficient, mult mai ieftin decât ceea ce percep instituțiile financiare, este prin criptomonede. Și cea mai bună rezervă de avere pentru ei în ultimii 10 ani a fost criptomoneda. Deci, dacă dețineți multe dintre acele monede locale care s-au depreciat considerabil din cauza mediului hiperinflaționist, față de țările G7, acestea s-au depreciat, în timp ce, indiferent dacă păstrați stablecoin-uri sau Bitcoin în general, ele s-au apreciat foarte mult. Așadar, sunt foarte, foarte recunoscători că le-am oferit această platformă pentru a facilita, în primul rând, o rezervă mare de avere, sunt mult mai bune în comparație cu alternativele lor pentru facilitarea tranzacțiilor, altfel nu le-ar putea face, precum și pentru facilitarea transferurilor transfrontaliere către cei dragi, imediat. Adică, dacă faceți un transfer către bănci astăzi, într-o altă țară, care nu este în Europa, de exemplu, probabil că durează două-trei zile, comisioanele pe care le percep pentru sume mici ca valoare nominală fiind probabil și de 10%, ceea ce este enorm.

Așadar, am lansat Binance Pay acum aproximativ doi ani și am realizat tranzacții de aproximativ 27 de miliarde de dolari ca volum pe Binance Pay. Dacă ne uităm la comisioanele pe care le percepem, acestea sunt minime sau aproape de zero, comparativ cu comisioanele pe care multe dintre aceste companii de transfer de bani sau instituții financiare le percep, între 6 și 15%. Așadar, conform estimărilor noastre, i-am ajutat pe utilizatorii noștri de pe Binance Pay să economisească peste 1,75 miliarde de dolari, iar acest lucru este substanțial.

Criptomonedele există pentru că rezolvă probleme, iar singura modalitate prin care continuă să existe și să fie adoptate de comerțul cu amănuntul este pentru că au rezolvat probleme pe care, în mod fundamental, instituțiile financiare nu au reușit să le rezolve. Așadar, astăzi, instituțiile financiare au realizat frumusețea criptomonedelor. Așadar, dacă ne uităm la Chase, Amazon, Walmart sau Fidelity, toate încearcă să-și lanseze stablecoin-urile, deoarece, dacă ne uităm la infrastructura financiară din lumea de astăzi, aceasta este construită cu mulți ani în urmă ca o rețea și este foarte arhaică acum. Deci, dacă ne-am reimagina viitorul, dacă ați fi construit o infrastructură financiară a lumii, nu ați fi făcut un sistem financiar în felul în care este el astăzi. Cu utilizarea inteligenței artificiale și a blockchain-ului, ne putem reimagina viitorul, ceea ce reprezintă toate aceste firme. Așadar, odată ce își dau seama de frumusețea stablecoin-ului, toate aceste instituții majore încearcă să adopte stablecoin-urile. Așadar, permiteți-mi să spun că toate acestea sunt cazuri de utilizare foarte importante ale criptomonedelor, fie că este vorba de stablecoin, fie că este un serviciu de utilitate, un serviciu de plăți, fie că este un depozit de avuție, Bitcoin a fost cel mai performant activ în 2024 și 2025. Dacă îl comparați cu aurul, S&P 500, NASDAQ etc., pentru oricine spune că nu este un depozit de avuție propriu-zis, trebuie doar să se uite la date și cifre. A depășit toate celelalte clase majore de active pe acest front.

StartupCafe.ro: O altă critică la adresa criptomonedelor este că facilitează frauda, ​​se spune, tranzacții care implică bani, droguri și spălare de bani, de exemplu. Însuși fondatorul Binance, CZ, a avut o problemă legală în SUA cu asta (a fost condamnat și încarcerat câteva luni n.r.). Cum răspundeți la aceste provocări? Cum răspunde sistemul crypto în ansamblu?

Richard Teng: Permiteți-mi să vă pun o întrebare: Din totalul spălării de bani din lume, cât la sută credeți dvs. că trece prin crypto?

StartupCafe.ro: Nu știu…

Richard Teng: Nu, faceți o presupunere hazardată, pentru că ați menționat asocierea cu spălarea de bani…

StartupCafe.ro: Să zicem 1%, dar nu știu.

Richard Teng: Este mai puțin de atât. Este 0,0 ceva la sută. Și permiteți-mi să vă spun de ce: Crypto este o tehnologie trasabilă. Moneda fiat nu este trasabilă. dacă astăzi aveți 100 de milioane de dolari cash și începeți să distribuiți acești bani, este foarte dificil să de urmărit unde dați acei bani și unde îi transmiți. În timp ce pe crypto se poate urmări. Adică, nu știu dacă știți, dar puteți face chain analysis (analiză pe lanț). Se poate urmări unde ajung acești bani, iar noi ajutăm guvernele. Ajutăm agențiile de aplicare a legii din întreaga lume să facă asta. (...) Numai în acest an, am primit o grămadă de scrisori care ne laudă pentru eforturile noastre de a combate infracțiunile din întreaga lume. Am primit scrisori de la forțele de poliție din Singapore, forțele de poliție din Hong Kong, forțele de poliție din Thailanda, forțele de poliție din Indonezia. Și lista poate continua pentru că suntem participanți activi la combaterea infracțiunilor financiare. Dar vreau să spun, din nou, toate aceste lucruri pe care oamenii le spun fără o analiză amplă a datelor, dacă vă uitați la date - și acestea sunt date care provin de la Biroul pentru Infracțiuni Financiare din SUA - într-un an, între 800 de miliarde și 2.000 de miliarde (de dolari) sunt spălate prin sistemul financiar tradițional. Anul trecut, Singapore însăși a descoperit o grupare de spălare de bani foarte mare, care a spălat peste 3 miliarde de dolari în Singapore.

Dar dacă ne uităm la volumul de spălare de bani care a avut loc în domeniul criptomonedelor, aceasta a fost pe tendință de scădere în ultimii ani, deoarece cu toții ne intensificăm eforturile alături de agențiile de aplicare a legii. Deci, dacă ne uităm la rezultatele de la chain analysis de anul trecut, poate nu-mi amintesc cifra, este probabil 40 de miliarde sau mai puțin.

Așadar, dacă ne uităm la procent, 40 de miliarde față de 2000 de miliarde, rezultă un procent foarte mic. Am avut capacitatea de a urmări și am înghețat acele fonduri. Colaborăm cu agențiile de aplicare a legii pentru a ne asigura că îi aducem pe făptași în fața justiției. Am publicat multe articole despre eforturile noastre de aplicare a legii în întreaga lume. Și chiar organizăm cursuri pentru ofițerii de aplicare a legii la nivel global, pentru forțele de poliție la nivel global, învățându-i tehnologia. Cum utilizați această tehnologie pentru a combate infracțiunile, pentru a urmări fondurile. Așadar, anul trecut am organizat sute de cursuri, inclusiv unele cursuri fizice. Și am avut o mulțime de agenții de aplicare a legii, factori de decizie și autorități de reglementare care au participat la aceste cursuri. Și vom continua să ne intensificăm eforturile în colaborare cu autoritățile de reglementare globale în acest sens.

StartupCafe.ro: Acum vedem Bitcoin cu un preț de peste 100.000 de dolari. De ce atribuie oamenii Bitcoinului o asemenea valoare?

Richard Teng: Cred că, dacă vă uitați, Bitcoin este cel mai descentralizat token. Este un mecanism de plată peer-to-peer care nu trebuie să treacă prin intermediari. Și, dacă vă amintiți, white paper-ul Bitcoin a apărut după criza din 2007, în care oamenii au fost dezamăgiți de instituțiile financiare. De ce se întâmplă în continuare crize în lumea serviciilor financiare tradiționale? Și asta a dat naștere conceptului și gândirii despre Bitcoin. Dacă vă uitați la white paper-ul Bitcoin, veți ști că este limitat ca și cantitate, spre deosebire de monedele fiat tradiționale pe care guvernul dumneavoastră poate continua să le tipărească. Bitcoin nu este supus tarifelor vamale, este neutru. Există o ofertă limitată (de BTC) pe acest front. Bitcoin nu este supus discuțiilor despre plafonul datoriei. Așadar, există multă frumusețe în jurul acestui lucru și lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Oricine din lume poate avea acces la el.

Așadar, cred că din ce în ce mai mult se consolidează ideea că Bitcoin ar putea fi moneda care va rezolva multe probleme în viitor, deoarece este complet neutră în acest sens.

Astăzi, facem o mulțime de donații la nivel global prin intermediul organizațiilor caritabile ale Binance, către locuri aflate în tensiune, care sunt în dificultate. Și vă pot asigura că, dacă o faceți prin metode tradiționale, durează mult până când banii ajung la acele destinații, la oamenii de care au nevoie. Uneori durează până la o lună, o lună și jumătate. Și pentru acei oameni, până când banii ajung la ei, este prea târziu. Dar când o facem prin tranzacții crypto, îi primesc instantaneu. Așadar, în multe dintre aceste țări cu probleme, pentru ca toți acești bani să ajungă la acești oameni, cea mai rapidă cale este prin intermediul criptomonedelor.

Din nou, ne întoarcem la frumusețea motivului pentru care criptomonedele sunt adoptate de consumatori și de mulți din întreaga lume. Și de ce rezistența Bitcoin a continuat să crească. Acum, instituțional, cel mai mare administrator de active din lume, CEO-ul BlackRock, Larry Fink, a spus că instituțiile și corporațiile ar trebui să aloce cel puțin 2% din rezervele lor în criptomonede. Am fost la Davos la începutul acestui an. Și, din nou, starea de spirit s-a schimbat total când am vorbit cu multe dintre fondurile suverane de investiții. Nu se mai pune problema dacă vor aloca investiții în criptomonede, ci cât de mult vor aloca pentru criptomonede. Și același lucru se întâmplă și cu unele dintre principalele trezorerii corporative din întreaga lume. Deci suntem încă la început, motiv pentru care sunt optimist.

StartupCafe.ro : În România, avem un startup românesc, MultiverseX, fostul Elrond, nu știu dacă ați auzit de el. Este un startup crypto de top pentru țara noastră. Și-au lansat propria criptomonedă, eGold. Acum trei ani, prețul său a depășit 500 de dolari pe unitate. Dar acum a scăzut sub 20 de dolari pe unitate (sub 14 dolari acum n.r.). Ce credeți că îi lipsește criptomonedei noastre, în opinia dumneavoastră?

Richard Teng: Nu pot spune cu siguranță. Aș spune că, pentru ca proiectele să continue să aibă succes, este important să se concentreze pe construire, să se concentreze pe dezvoltare și să se asigure că recompensează comunitatea, să continue să o implice rapid, să continue să dezvolte continuu proiectele lor într-un mod care va continua să fie de vârf și să aducă mult mai multe inovații. Așadar, cum construiești un proiect de succes pe acest front este să te concentrezi cu adevărat pe câteva domenii, în funcție de tipul de proiect. Dacă este un proiect de utilitate, cum îți îmbunătățești utilitatea? Dacă este un SocialFi, un PayFi, cum continui să prinzi tracțiune pe aceste fronturi și să te asiguri că funcțiile continuă să se îmbunătățească și că ești cel mai bun din clasă? Da, utilizatorii vor să continue să te folosească. Așadar, calea către succes este similară. Nu pot vorbi despre niciun proiect specific, dar criptomonedele sunt un spațiu foarte inovator. Există idei noi, proiecte noi care apar și, pentru a avea succes, dezvoltatorilor trebuie să le fie foame în continuare și să împingă frontierele și să inoveze și să construiască cea mai bună clasă de produse.