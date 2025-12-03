Antreprenorii români primesc ajutoare de stat dacă investesc în Republica Moldova. Ce sectoare ale industriei sunt vizate și care sunt condițiile

Companiile românești care vor să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot accesa schema de ajutor regional de stat, care poate ajunge până la 75% din valoarea unui proiect, informează autoritățile din țara vecină.

Valoarea minimă a investiției eligibile este de 10 milioane MDL (circa 500.000 EUR). Un singur proiect nu poate primi mai mult de 20% din bugetul total al programului.

În funcție de dimensiunea companiei și locația proiectului, investitorii pot beneficia de suport de până la 60% din costurile eligibile de investiții pentru întreprinderile mari și până la 75% pentru întreprinderile mici.

Sprijinul investițiilor este structurat în două componente:

25% subvenție directă, permițând lichiditate imediată pentru cheltuieli de capital

75% scutire de impozit pe venit, asigurând facilități fiscale pe termen lung și profitabilitate sporită



„Această schemă oferă investitorilor străini un motiv convingător să ia în considerare Republica Moldova ca următoarea locație strategică. Structura de stimulente este aliniată cu regulile UE și sprijină direct proiecte de amploare în industriile producției, electronice, agroalimentare și lanțuri de aprovizionare auto. Investitorii care intră acum beneficiază de un avantaj de prim venit într-un peisaj industrial în continuă transformare”, spune Natalia Bejan, director al Invest Moldova, agenția națională de promovare a investițiilor și exporturilor.



Schema prioritizează șase sectoare cu creștere ridicată, orientate spre export, cu un potențial puternic de integrare regională:

Electronică

Producție chimică și farmaceutică

Componente auto

Textile și îmbrăcăminte

Materiale de construcție

Procesarea alimentelor și sectorul agroalimentelor

Pentru materialele de construcții, schema acoperă în mod explicit sisteme de izolație termică, adezivi, ciment, cărămizi și linii de produse conexe - reflectând cererea în creștere pe piețele din România, Ucraina și UE.

Valoarea ajutorului variază și în funcție de regiune: se acordă sume mai mari pentru investițiile nordice și sudice și moderate - pentru cele centrale. Scopul constă în dezvoltarea echilibrată a teritoriilor și reducerea disparităților economice, la fel cum se procedează și în UE.

Schema de ajutor de stat este în concordanță cu țintele naționale ale Moldovei pentru:

Creșterea ponderii producției în PIB de la 8,2% (2023) la 11,5% (2028)

Creșterea producției industriale cu cel puțin 25% până în 2028.



