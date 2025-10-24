Skip to content

Cazul Binance: Președintele SUA, Donald Trump, l-a graţiat pe fondatorul Changpeng Zhao (CZ)

Sursă: © Dimarik16 | Dreamstime.com

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani, a anunţat joi Casa Albă, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Graţierea vine la două luni după ce WSJ a relatat că afacerea cripto a familiei Trump, care ar fi generat aproximativ 4,5 miliarde de dolari de la alegerile din 2024, ar fi beneficiat de un parteneriat cu o platformă de tranzacţionare administrată discret de Binance.

Preşedintele Trump şi-a exercitat autoritatea constituţională graţiindu-l pe domnul Zhao, care a fost urmărit penal de administraţia Biden în cadrul războiului acesteia împotriva criptomonedelor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Zhao a pledat vinovat în noiembrie 2023 la un tribunal federal din Seattle, recunoscând că nu a implementat un program eficient de combatere a spălării banilor şi că a încălcat sancţiunile economice americane.

Ca parte a unui acord cu Departamentul Justiţiei, el a demisionat din funcţia de CEO al Binance, compania acceptând o amendă record de 4,3 miliarde dolari.

În aprilie 2024, Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare, deşi procurorii federali ceruseră o pedeapsă de trei ani. Decizia de graţiere vine la doar o săptămână după ce Trump a comutat pedeapsa fostului congresman George Santos, condamnat pentru fraudă şi furt de identitate.

Războiul administraţiei Biden împotriva industriei cripto s-a încheiat”, a afirmat Leavitt, adăugând că urmărirea penală a lui Zhao a „afectat grav reputaţia Statelor Unite ca lider global în domeniul tehnologiei şi inovaţiei.”

Amintim că SEC (Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA) a clasat în mod voluntar procesul deschis împotriva platformei crypto Binance la finalul lunii mai a acestui an, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

