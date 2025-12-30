Meta (Facebook) cumpără startup-ul chinez de agenți AI Manus la un preț de aproximativ 2 miliarde dolari

Gigantul Meta, deținut de Mark Zuckerberg, cumpără startup-ul chinez Manus, care dezvoltă inteligență artificială agentică, potrivit TechCrunch.

Suma nu a fost făcută publică de vreuna dintre companii, dar o sursă a precizat pentru Reuters că tranzacția ar evalua firma de agenți AI la 2-3 miliarde dolari.

Despre Manus am mai scris pe StartupCafe.ro, când diferiți magnați din zona de tehnologie se refereau la acesta ca la „următorul DeepSeek”, un alt startup chinez care a „lovit” piața tech la începutul anului 2025.

Firma din spatele Manus, The Butterfly Effect, care deține și asistentul IA Monica.im, arăta pe site-ul oficial că Manus poate, între altele, să planifice o vacanță în Japonia, să realizeze un curs pe o anumită teorie și să redacteze analize bursiere detaliate.

Fondatorul și liderul de cercetare pentru Manus, Yichao „Peak” Ji, a sugerat atunci, în videoclipul de prezentare, că platforma este superioară instrumentelor agentice, cum ar fi Deep Research și Operator, ale OpenAI.

Până în aprilie, Manus a condus o rundă de finanțare de 75 milioane dolari, care i-a adus o evaluare de 500 milioane dolari, conform sursei citate. Startup-ul a strâns, în total, 85 milioane dolari finanțări totale, potrivit Crunchbase.

Firma anunțase recent că a înregistrat milioane de utilizatori și a depășit 100 milioane dolari în venituri anuale recurente.

Meta spune că va menține Manus independent, integrând în același timp agenții săi în Facebook, Instagram și WhatsApp, unde Meta AI este deja disponibil utilizatorilor.

Gigantul american a spus pentru publicația Nikkei că, după finalizarea tranzacției, Manus nu va mai avea legături cu investitorii chinezi și nu va mai opera în China. Compania Butterfly Effect are fondatori chinezi, dar aceasta și-a mutat sediul în Singapore la jumătatea acestui an.