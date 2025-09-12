Cea mai interesantă funcție a căștilor AirPods Pro 3 nu va fi disponibilă în UE la început

Apple a prezentat marţi noile căşti AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăţi şi îmbunătăţiri, însă nu toate acestea vor putea fi folosite şi în Europa, cel puţin la început, potrivit News.ro.

Una dintre cele mai notabile funcţii noi a acestor căşti este traducerea în timp real, iar tocmai aceasta nu fi disponibilă pe teritoriul UE în momentul lansării.

Pe site-ul oficial scrie că funcţionalitatea Live Translation nu va fi disponibilă utilizatorilor care au cont de UE şi locuiesc în această regiune.

Compania americană nu oferă un motiv pentru asta, însă, cel mai probabil, restricţia are legătură cu modul în care sunt gestionate datele personale şi legislaţia GDPR.

Live Translation traduce în timp real în căşti ceea ce spune interlocutorul, cu opţiunea transcrierii pe ecranul unui iPhone. Apple spune că această funcţionalitate merge cel mai bine atunci când ambele persoane poartă căştile.

Interesant este că funcţionalitatea nu va fi rezervată exclusiv noului model, ci va fi disponibilă şi pe căşti mai vechi, precum AirPods 4 şi AirPods Pro 2. Problema va fi că traducerile vor fi disponibile într-un număr limitat de limbi, printre care nu se numără şi româna.

Căştile AirPods Pro 3 vor fi disponibile din 19 septembrie şi vor costa 250 de dolari.