Ce se vinde de Sărbători (Studiu)

Un studiu Deloitte efectuat în rândul a aproape 4.300 de consumatori din SUA arată că în perioada sărbătorilor de iarnă hainele și accesoriile se vând cel mai bine, acoperind 20% din bugetul alocat pentru cumpărături.

Următorul loc este ocupat de cardurile-cadou (17%), iar bugetul alocat produselor electronice scade față de anul trecut de la 15% la 12%.

Aproape 60% dintre cumpărători se așteaptă ca în 2026 economia să încetinească, procentul fiind dublu față de anul trecut. Din această cauză și bugetul scade cu 10%, în timp ce 77% dintre cumpărători se așteaptă ca prețurile la produsele de sărbători să fie mai mari.

Pe de altă parte, tot mai mulți cumpărători aleg să ofere cadou experiențe (mese la restaurant, bilete la evenimente, acces în centre de relaxare), de aceea scăderea în acest sector este mai mică decât în retail.

Studiul mai arată că șapte din zece cumpărători urmăresc mai multe canale pentru a identifica oferte, iar aproape 70% intenționează să utilizeze instrumente digitale pentru cumpărăturile de sărbători (social media - 59%, inteligența artificială generativă - 33%, comparatoare de prețuri și chatboturi).

Generația X, cea mai cheltuitoare

Generația X (45-60 de ani) este singura care intenționează să cheltuiască mai mult ca anul trecut (+3%). La polul opus, tinerii din generația Z (18-28 de ani) au în plan să aloce mai puțin în acest scop decât în urmă cu un an. Mai mult, ei sunt mai predispuși să caute oferte (95%), dar apelează și la social media (74%), la inteligența artificială (43%) și la influenceri pentru a le identifica pe cele mai bune. Pe de altă parte, ei sunt cei mai interesați de bunurile de lux (57% față de 44% din totalul participanților la studiu), considerând că aceasta este o investiție valoroasă.

„Contextul economic intern și internațional îndeamnă consumatorii la prudență, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Ofertele sunt la mare căutare, iar reprezentanții Generației Z se dovedesc a fi cei mai exigenți cumpărători. Această prudență este confirmată și de datele privind evoluția consumului în acest an, în special în România, unde acestea indică o scădere anuală de peste 4% (în luna octombrie), în condițiile creșterii prețurilor ca urmare a majorării de TVA începând cu luna august 2025, dar și a altor factori care au acționat în această direcție”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și Liderul industriei de retail și bunuri de larg consum.

Pentru a rămâne relevanți pentru clienții lor, comercianții „trebuie să analizeze comportamentul consumatorilor și să acționeze proactiv pentru a le răspunde așteptărilor cu oferte și experiențe de shopping care să îi diferențieze de principalii competitori”, a subliniat aceasta.

Online vs magazine fizice

Cea mai mare parte a bugetului alocat de sărbători (56%) merg către magazinele online, dar cele fizice rămân preferate pentru cumpărarea alimentelor și băuturilor (82%), produselor de casă și bucătărie (56%) sau hainelor și accesoriilor (55%), mai relevă studiul.

Pe de altă parte, 58% dintre cumpărători consideră stresant procesul de achiziționare a cadourilor de sărbători, iar 77% sunt nemulțumiți, când fac cumpărături online, în special din cauza ritmului lent de livrare (37%) sau a stocurilor insuficiente (36%).

În consecință, cumpărătorii ar aprecia dacă ar fi ajutați de comercianți să aleagă cadourile cele mai potrivite (45%) sau dacă le-ar pune la dispoziție liste de produse preferate (wish list) sau de cadouri (25%).















