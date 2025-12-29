Cum vede Bulgaria trecerea la euro: Atmosferă mixtă, de entuziasm şi scepticism

Băncile, companiile şi cumpărătorii bulgari se pregătesc săptămâna aceasta să-şi ia rămas bun de la moneda leva înainte de adoptarea euro, de la 1 ianuarie, un moment important, mult aşteptat, întâmpinat cu entuziasm, dar şi cu scepticism şi, în unele cercuri, chiar cu furie, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Bulgaria va fi a 21-a ţară care va adera la zona euro, după ce a îndeplinit criteriile formale de aderare în acest an, inclusiv în ceea ce priveşte inflaţia, deficitul bugetar, costurile împrumuturilor pe termen lung şi stabilitatea cursului de schimb.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la doi ani după aderarea Croaţiei la zona euro, în ianuarie 2023, ultima ţară care a făcut acest lucru, şi va creşte numărul europenilor care utilizează moneda unică la peste 350 milioane.

Aderarea la zona euro, pe lângă utilizarea bancnotelor şi monedelor euro, înseamnă şi un loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care stabileşte rata dobânzii.

Deşi guvernele bulgare succesive au încercat să facă acest pas de la aderarea la UE în 2007, sondajele arată că ţara balcanică cu 6,7 milioane de locuitori este divizată în privinţa acestei chestiuni, deşi companiile sunt în mare parte în favoarea aderării.

Unii se tem că acest lucru va duce la creşterea preţurilor sau sunt suspicioşi faţă de clasa politică internă, aflată în plină criză, care a dus la demisia guvernului în această lună, pe fondul protestelor generalizate împotriva propunerilor de majorare a impozitelor.

Într-o ţară cu legături culturale şi politice istorice cu Rusia, mulţi sunt reticenţi faţă de o mai mare loialitate faţă de Europa.

„Sunt împotrivă, în primul rând pentru că leva este moneda noastră naţională. În al doilea rând, Europa se îndreaptă spre dispariţie, lucru menţionat chiar şi de preşedintele american (Donald Trump) în noua strategie de securitate naţională. Poate că nu voi mai fi în viaţă când se va întâmpla acest lucru (dispariţia UE), dar asta este direcţia în care se îndreaptă totul”, a comentat Emil Ivanov, un pensionar din Sofia, intervievat în timp ce făcea cumpărături.

Unii analişti politici au afirmat că a fost slabă campania de promovare a euro şi că persoanele în vârstă, în special cele din zonele rurale izolate, vor avea dificultăţi în a se adapta. Ei mai spun că lipsa unui guvern stabil poate complica şi mai mult schimbarea.

Cu toate acestea, pe străzile şi în magazinele din Sofia, semnele sunt că firmele s-au pregătit. Preţurile tuturor produselor, de la fructe la sticle de vin, sunt afişate atât în leva, cât şi în euro. Panourile publicitare finanţate de guvern afişează cursul de schimb euro-leva cu un mesaj care spune: „Trecut comun. Viitor comun. Monedă comună”. Reclamele televizate anunţă, de asemenea, schimbarea care urmează.

Unii au salutat această măsură. „Nu numai persoanele în vârstă, ci şi toţi tinerii pot călători cu uşurinţă folosind euro, în loc să fie nevoiţi să schimbe moneda”, spune Veselina Apostovlova, o pensionară care făcea cumpărături în Sofia.

Companiile care vând mărfuri peste graniţă au fost, de asemenea, favorabile acestei măsuri.