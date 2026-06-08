Aviz favorabil în Comisia Economică a Senatului pentru propunerea de amnistie fiscală pentru firmele cărora ANAF le cere TVA din urmă

Propunerea de lege pentru acordarea unei amnistii fiscale firmelor cărora ANAF le cere TVA din urmă pe mai mulți ani face pași mărunți în Parlament, dar totuși avansează: a primit aviz favorabil în Comisia Economică a Senatului, iar pe lista de inițiatori a intrat și un important parlamentar de la PSD.

Vorbim despre cazurile asupra cărora StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii spun că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA suspendat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

Propunerea de lege privind anularea unor obligații fiscale stabilite ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA a fost înregistrată la Senat, ca primă cameră sesizată, cei 29 de inițiatori fiind senatori și deputați de la USR, minoritățile naționale, PNL și UDMR.

Între timp, propunerea de lege a fost semnată în calitate de co-inițiator și de un parlamentar de la PSD: senatorul Ștefan-Radu Oprea, care a fost secretar general al Guvernului Bolojan, înainte să iasă social-democrații de la guvernare. Mai înainte, el a fost și ministru al Economiei în două rânduri. De asemenea, inițiativei legislativa i s-a alăturat ca inițiator și senatorul Ioan-Cristian Rusu, de la Grupul PACE-Întâi România.

Astfel, partidele din care fac parte semnatarii propunerii de amnistie fiscală întrunesc majoritatea parlamentară. Bine, votul în plen va fi individual, deci nu este nimic garantat.

Totodată, inițiativa legislativă a primit aviz favorabil fără amendamente de la Comisia economică, industrii, servicii, turism şi antreprenoriat a Senatului. Mai important este însă raportul pe care trebuie să-l dea Comisia de buget-finanțe a Senatului asupra inițiativei legislative.

Între timp, plenul Senatului a prelungit termenul de adoptare tacită a acestei propuneri de lege de la 45 la 60 de zile.

Totodată, după ce Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat pozitiv propunerea de lege, a trimis la Senat și Consiliul Fiscal o adresă. Instituția condusă de Daniel Dăianu precizează că propunerea de lege ar conduce la diminuarea veniturilor bugetare, pentru că prevede anularea obligațiilor fiscale principale și accesorii stabilite de organul fiscal ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA. De asemenea, textul legislativ ar conduce la majorarea cheltuielilor bugetare, pentru că prevede restituirea sumelor achitate de contribuabili, aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi. Consiliul Fiscal nu dă nici aviz favorabil, nici nefavorabil, așteptând documente suplimentare de la Senat.

Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind forul decizional pentru această propunere de lege.

Ce prevede propunerea de lege depusă de parlamentari în senat

Printre cei 29 de parlamentari semnatari se numără deputatul Adrian Echert (coordonatorul proiectului), fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea, precum și fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui.

Concret, propunerea de lege are un singur articol, care prevede:

(1) Se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului în aplicarea art. 11 alin. (6) sau alin. (8), după caz, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

în aplicarea art. 11 alin. (6) sau alin. (8), după caz, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (2) Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii prevăzute la alin. (1), stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se restituie contribuabililor.

prevăzute la alin. (1), stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Restituirea se face la cererea contribuabililor.

(3) Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute la alin. (2) începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

pentru sumele prevăzute la alin. (2) începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Prezenta lege nu se aplică obligațiilor fiscale aferente operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct taxa pe valoarea adăugată în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa pe valoarea adăugată, de la beneficiari, fapt constatat de organul fiscal.

(5) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesorii de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

(7) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

(8) Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Mai departe, propunerea de lege intră în dezbaterea Senatului. După ce trece de Senat, e nevoie ca propunerea de lege să fie dezbătură și adoptată și de Camera Deputaților, care este forul decizional. Legea adoptată de Camera Deputaților, în forma respectivă, va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Abia după promulgare, legea va fi publicată în Monitorul Oficial și va putea intra în vigoare.

Pe urmă, președintele ANAF (Adrian Nica) va avea la dispoziție 30 de zile să dea un ordin prin care să stabilească procedura de aplicare a amnistiei fiscale pentru antreprenorii vizați de lege.

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