Controale ANAF la veniturile din drepturi de autor. Atenție la plafonul de TVA! Contabil: „În ultima perioadă am avut 5 cazuri”

Un expert contabil susține că ANAF a luat în vizor veniturile din drepturi de autor și verifică dacă a fost depășit plafonul de TVA, astfel, contribuabilii vizați de aceste controale trebuie să știe câteva lucruri esențiale.

„În ultima perioadă am avut 5 cazuri la persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor de pe platforme online, respectiv contracte cu partenerii, care nu aveau cunoștință de obligația TVA. Toți au crezut faptul că anularea trimiterii facturilor în SPV le rezolvă toată corvoada fiscală și că nu vor mai avea nimic de-a face cu ANAF”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group România.

Toți cei care depășesc nivelul actual de 395.000 lei din drepturi de autor trebuie să se înregistreze la organul fiscal unde sunt arondați cu CNP-ul și să depună declarațiile aferente TVA (lunar sau trimestrial), în funcție de valoarea veniturilor înregistrate. Astfel, ei trebuie să depună Formularul 020.

Creatorii de conținut care nu au declarat corect veniturile din drepturi de autor (CAS, CASS și impozit) sau nu au luat în calcul partea cu privire la TVA atunci când au depășit plafonul sunt expuși la rigorile legislative, precum și la plați de dobânzi și penalități calculate retroactiv.

De la 1 ianuarie 2026, cei care lucrau cu precădere prin contracte de drepturi de autor ar fi trebuit să se înregistreze și să trimită facturile în e-Factura, exact ca un PFA/SRL. În final, au fost excluși de la această obligație.

Cei care obțin astfel de venituri (inclusiv cei care utilizează platformele internaționale de streaming online) trebuie în continuare să plătească impozit pe venit, CAS și CASS.

Totodată, persoanele care obțin venituri din DDA și au în paralel cu aceste venituri și un contract individual de muncă cu normă întreagă nu datorează CAS și CASS.