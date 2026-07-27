Sistemul Cadastrului e tot blocat. Guvernul va anunța „de îndată ce există un termen ferm de repornire” a aplicației ANCPI e-Terra

Aplicația electronică e-Terra, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a rămas blocată de două săptămâni, după un atac cibernetic anunțat de ANCPI, iar acum Guvernul dă asigurări că o serie întreagă de instituții lucrează la remedierea situației care a blocat vânzarea-cumpărarea de locuințe, în condițiile în care expiră și termenul pentru cei care au făcut antecontracte pentru apartamente noi cu TVA redus.

„Vom publica o nouă actualizare de îndată ce există un termen ferm de repornire. Mulțumim cetățenilor, notarilor, avocaților și tuturor profesioniștilor care depind zilnic de aceste servicii pentru răbdare și înțelegere”, a transmis, luni, Guvernul.

Inițial, pe 15 iulie 2026, ANCPI anunțase că urma să repornească sistemul de cadastru e-Terra până pe 19 iulie, dar situația nu este rezolvată, iar Guvernul a explicat că sunt mai multe instituții care lucrează la soluționarea problemelor tehnice.

Blocarea sistemului e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul-limită de 31 iulie 2026, până la care oamenii care au semnat antecontacte pentru achiziția de apartamente mai pot beneficia de TVA redus la 9% în loc de 21%. Cumpărătorii, dar și dezvoltatorii imobiliari se tem că nu-și pot finaliza tranzacțiile în termen, pe TVA de 9%.

Iată mesajul publicat, luni, 27 iulie 2026, de Guvern:

Stadiul repunerii în funcțiune a sistemului informatic e-Terra, în urma incidentului de securitate cibernetică

Ce s-a întâmplat

„În data de 14 iulie 2026, ANCPI a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea națională competentă, a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor legale aplicabile instituțiilor publice. Investigația tehnică a confirmat un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduiește aplicațiile agenției.

Din primul moment, infrastructura afectată a fost izolată după intervenția DNSC, pentru a opri extinderea atacului, iar ANCPI a pus la dispoziția echipei Directoratului toate resursele necesare investigației tehnice. Guvernul coordonează, la nivel central, răspunsul instituțional la acest incident”.

Ce este important să știe cetățenii

„Baza de date centrală a sistemului cadastral - cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor - nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată.

În ceea ce privește platforma ePay, va fi lansat ulterior un alt modul software pentru plata electronică. Din precauție și ca măsură standard de protecție în urma unui incident de această natură, recomandăm tuturor celor care au folosit ePay.ancpi.ro să își schimbe parola de acces, mai ales dacă o folosesc și pe alte conturi sau servicii online. Recomandăm, de asemenea, prudență sporită la mesaje sau apeluri care solicită date personale, financiare ori coduri de acces - nicio instituție a statului nu solicită astfel de informații prin telefon sau e-mail. Investigația în curs va stabili cu exactitate dacă și în ce măsură datele utilizatorilor au fost afectate; în funcție de concluzii, ANCPI va transmite informările necesare, conform obligațiilor legale privind protecția datelor”.

O investigație pe mai multe paliere

„Investigația tehnică, derulată de DNSC împreună cu ANCPI, urmărește reconstituirea completă a modului în care a fost posibilă compromiterea infrastructurii, pentru a extrage toate lecțiile necesare și a consolida definitiv securitatea sistemelor statului. Paralel, conform declarațiilor DNSC, identificarea și tragerea la răspundere a autorilor atacului fac obiectul unei anchete penale aflate în derularea organelor judiciare competente. Concluziile relevante pentru siguranța publică vor fi comunicate pe măsură ce sunt confirmate, cu respectarea confidențialității impuse de ancheta în curs”.

Stadiul actual al repunerii în funcțiune

„Echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialiști din cadrul STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra direct în cloud-ul guvernamental - o infrastructură centralizată, securizată și monitorizată la standarde superioare celor anterioare.

Operațiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcționare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activității acestor echipe, dar și de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS și Cyberint. Această coordonare atentă a impus prelungirea calendarului inițial: lucrările desfășurate continuu, programate să se încheie ieri, au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauție și au fost reluate astăzi, dimineața.

Pentru a reda cât mai repede accesul cetățenilor și profesioniștilor la serviciile cadastrale, dar fără a compromite securitatea sau corectitudinea datelor, s-a concluzionat că varianta optimă pentru momentul de față este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilității serviciilor. Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune - nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obligă să le amânăm”.

Un efort care depășește acest caz

„Acest incident nu este tratat izolat. Guvernul, prin DNSC, a intensificat în ultima perioadă sprijinul acordat tuturor instituțiilor publice, centrale și locale, în materie de securitate cibernetică - inclusiv prin sesiuni de informare dedicate conducerii instituțiilor și personalului IT, privind riscurile actuale, obligațiile legale și măsurile de protecție necesare. Acest demers va continua în lunile următoare și reflectă angajamentul Guvernului de a ridica standardul de securitate cibernetică la nivelul întregului sistem public”.

Angajamentul nostru

„Guvernul tratează acest incident cu toată seriozitatea pe care o impune. Alături de Cyberint, STS, DNSC și de ANCPI, se implementează măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii - segmentare a rețelei, autentificare multi-factor pentru toate conturile privilegiate și monitorizare continuă - astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident.

Vom publica o nouă actualizare de îndată ce există un termen ferm de repornire. Mulțumim cetățenilor, notarilor, avocaților și tuturor profesioniștilor care depind zilnic de aceste servicii pentru răbdare și înțelegere”.