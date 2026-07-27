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ANAF începe de azi emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile nedeclarate, începând cu anul 2021. „Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări”

ANAF începe de azi emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile nedeclarate, începând cu anul 2021. „Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări”
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Brăila a anunțat recent că, începând de luni, 27 iulie, vor fi emise decizii de impunere din oficiu pentru veniturile persoanelor fizice aferente anului 2021.

Măsura vizează contribuabilii care nu au depus Declaraţia Unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, aşa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, comunicate către contribuabili prin Spaţiul Privat Virtual sau prin poştă.

„Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări primite şi, dacă consideră că există inadvertenţe faţă de situaţia reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situaţiei fiscale”, conform AJFP Brăila.

Potrivit Profit.ro, ANAF pregătește o campanie de emitere a deciziilor de impunere pentru veniturile care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică în perioada 2021-2024, urmând să transmită posibil sute de mii de astfel de decizii până la finalul lunii octombrie.

Deciziile de impunere vizează, în principal, venituri obținute din străinătate care nu au fost declarate și au fost identificate de ANAF pe baza unor volume mari de date primite în ultima perioadă de la autoritățile fiscale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, scrie sursa citată. Pentru anul 2025, ANAF nu ar fi primit încă date din străinătate, însă acestea urmează să fie transmise, mai menționează aceeași sursă.

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