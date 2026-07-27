Decizii de impunere ANAF 2026. Clarificări de la un consultant fiscal 

Deciziile de impunere pe care ANAF începe să le emită de luni, 27 iulie, pentru veniturile nedeclarate nu vizează veniturile salariale obținute de persoanele care lucrează cu contract de muncă în străinătate, a explicat consultantul fiscal și expertul contabil Cornel Grama.

Referitor la intenția ANAF „de a trimite decizii de impunere pentru persoanele rezidente fiscal în România și care obțin venituri din străinătate fac următoarele clarificări:

Acestea nu se referă la veniturile obținute de persoanele care au contract de munca în străinătate;

Aceste venituri sunt declarate și impozitate în țara angajatorului conform Convențiilor de evitare a dublei impuneri”, a precizat Cornel Grama.

El a mai precizat că această interpretare este susținută și de prevederile Ordinului ANAF nr. 2736/23.12.2025 privind completarea și depunerea Declarației unice.

„Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal (norme Art. 76 alin. 4, lit. o), nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern”, conform Ordinului.

Astfel, conform lui Cornel Grama, „veniturile la care se vor referi acele decizii de impunere vor fi cele cuprinse în Declarația unică, obținute din străinătate, în condițiile în care persoana fizică nu este încă rezident fiscal în România (nu și-a stabilit-o în țara unde obține veniturile”.

Amintim că Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Brăila a anunțat recent că, începând de luni, 27 iulie, vor fi emise decizii de impunere din oficiu pentru veniturile persoanelor fizice aferente anului 2021.

Măsura vizează contribuabilii care nu au depus Declaraţia Unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, aşa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, comunicate către contribuabili prin Spaţiul Privat Virtual sau prin poştă.

Potrivit Profit.ro, ANAF pregătește o campanie de emitere a deciziilor de impunere pentru veniturile care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică în perioada 2021-2024, urmând să transmită posibil sute de mii de astfel de decizii până la finalul lunii octombrie.

Deciziile de impunere vizează, în principal, venituri obținute din străinătate care nu au fost declarate și au fost identificate de ANAF pe baza unor volume mari de date primite în ultima perioadă de la autoritățile fiscale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, scrie sursa citată. Pentru anul 2025, ANAF nu ar fi primit încă date din străinătate, însă acestea urmează să fie transmise, mai menționează aceeași sursă.