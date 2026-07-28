Termenul pentru TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie. Senatul a adoptat proiectul. „Românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare” (ministru)

Senatul a adoptat proiectul prin care termenul pentru achiziția locuințelor cu TVA de 9% se prelungește până la 30 septembrie, iar acum ministerul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu explicații în acest sens.

„Nu am creat o nouă facilitate fiscală, ci am propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. O intervenție punctuală, care protejează cetățenii și, în același timp, păstrează disciplina și predictibilitatea cadrului fiscal”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative.

„Este o măsură de echitate și de respect pentru toți cei angajați în tranzacții imobiliare, prin care asigurăm predictibilitate atât acestora cât şi tranzacțiilor din piața imobiliară în perioada următoare”, conform lui Alexandru Nazare.

Amintim că aplicația electronică e-Terra, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a rămas blocată de două săptămâni, după un atac cibernetic anunțat de ANCPI, iar luni Guvernul a dat asigurări că o serie întreagă de instituții lucrează la remedierea situației care a blocat vânzarea-cumpărarea de locuințe.

„Vom publica o nouă actualizare de îndată ce există un termen ferm de repornire. Mulțumim cetățenilor, notarilor, avocaților și tuturor profesioniștilor care depind zilnic de aceste servicii pentru răbdare și înțelegere”, a transmis, luni, Guvernul.

TVA de 9% la locuințe: PACT a solicitat modificarea legii

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, blocarea sistemului e-Terra al ANCPI, în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul-limită de 31 iulie 2026, până la care oamenii care au semnat antecontacte pentru achiziția de apartamente mai pot beneficia de TVA redus la 9% în loc de 21%. Cumpărătorii, dar și dezvoltatorii imobiliari se tem că nu-și pot finaliza tranzacțiile în termen, pe TVA de 9%.

Inițial, Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACT) a semnalat că actualul termen, 31 iulie 2026, riscă să îi priveze de facilitate pe cumpărătorii care au achitat deja avansul și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege.

Deși cumpărătorul poate îndeplini toate obligațiile aflate în controlul său, poate pierde dreptul de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% din cauza depășirii termenului de livrare.

„Momentul livrării unei locuințe depinde de numeroși factori tehnici, administrativi și juridici: finalizarea lucrărilor de construcție; recepția la terminarea lucrărilor; obținerea documentației cadastrale; înscrierea în cartea funciară; racordarea la utilități; formalitățile notariale și administrative necesare transferului dreptului de proprietate. Aceste etape implică dezvoltatorul, autoritățile publice și alte entități, iar cumpărătorul nu are control efectiv asupra calendarului lor”, spunea organizația către StartupCafe.ro.

Ulterior, în contextul blocării sistemului e-Terra, PACT a solicitat oficial Ministerului Finanțelor și parlamentarilor prelungirea cu un an, până la 31 iulie 2027, a termenului de livrare a locuințelor noi care pot beneficia de TVA redus de 9%.

PACT a propus ca, dacă prelungirea cu 12 luni nu va fi acceptată, termenul să fie extins cel puțin până la 31 decembrie 2026, ca măsură minimă de protecție pentru proiectele finalizate sau aflate în faza recepției și a apartamentării.

Totodată, amintim că Legea nr. 141/2025 a stabilit că românii pot achiziționa locuințe noi cu TVA de 9% în intervalul august 2025 - iulie 2026, respectând următoarele condiții: