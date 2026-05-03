Amnistie fiscală pentru firmele cărora ANAF le cere TVA din urmă: Propunerea de lege de la Senat a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au dat avize favorabile pentru propunerea de lege din Senat, pentru amnistierea fiscală a unor patroni de mici firme care au avut codul de TVA suspendat și s-au trezit recent că ANAF le cere zeci de mii de euro, TVA din urmă, pe mai mulți ani.

Vorbim despre cazurile asupra cărora StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii spun că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA suspendat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

Propunerea de lege privind anularea unor obligații fiscale stabilite ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA a fost înregistrată la Senat, ca primă cameră sesizată, cei 29 de inițiatori fiind senatori și deputați de la USR, minoritățile naționale, PNL și UDMR.

Propunerea de lege își urmează parcursul de legiferare în Parlament, iar între timp a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social (CES) și Consiliul Legislativ (CL). Chestiunea este incertă, având în vedere că între timp coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-minorități s-a spart, după ce PSD a ieșit de la guvernare și a depus o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Bolojan.

Dacă CES a dat aviz favorabil fără alte comentarii, Consiliul Legislativ a venit cu unele observații față de propunerea de lege (vezi documentul la finalul articolului).

„Referitor la conținutul proiectului, menționăm că, potrivit reglementărilor în materie, dacă o persoană impozabilă își anulează înregistrarea în scopuri de TVA, aceasta nu mai trebuie să colecteze TVA de la data anulării înregistrării, în timp ce obligațiile fiscale deja stabilite anterior rămân valabile, cu excepția cazurilor în care se constată erori sau inadvertențe. Demersul de față are caracter de corecție fiscală, fără a introduce obligații noi și fără a genera efecte retroactive pentru contribuabili, stabilindu-se un mecanism de anulare a obligațiilor fiscale nejustificate și de restituire, în acest sens, a sumelor deja plătite, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii” - afirmă Consiliul Legislativ în observațiile sale, atașate avizului favorabil la propunerea de lege.

De asemenea, Consiliul Legislativ propune renunțarea la aliniatul 5 al articolului unic al inițiativei legislative, care prevede că ANAF nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile privind TVA pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi.

Consiliul Legislativ consideră că nu e nevoie de acest punct din propunerea de lege, pentru că oricum intervine prescripția.

Argumentele Consiliului Legislativ:

„La articolul unic alin. (5), apreciem că este necesară renunțarea la acesta, ca superfluu, întrucât: a) pentru intervalul de timp indicat, organul fiscal a emis, în parte, deciziile de impunere; b) în cazul deciziilor neinstrumentate, este avut în vedere termenul de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale (art. 110 alin. (1) și (2) și, consecutiv, art. 112 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare). Cu alte cuvinte, în cazul creanțelor fiscale prescrise, organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, nemaifiind emise titluri de creanță fiscală”.

Propunerea de lege pentru amnistia fiscală pe TVA mai așteaptă și un punct de vedere de la Guvern. Rămâne de văzut ce Guvern va emite un punct de vedere și când, având în vedere că marți, 5 mai 2026, este programat votul asupra moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Cabinetului Bolojan.

Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind forul decizional pentru această propunere de lege.

Ce prevede propunerea de lege depusă de parlamentari în senat

Printre cei 29 de parlamentari semnatari se numără deputatul Adrian Echert (coordonatorul proiectului), fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea, precum și fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui.

Concret, propunerea de lege are un singur articol, care prevede:

(1) Se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului în aplicarea art. 11 alin. (6) sau alin. (8), după caz, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute la alin. (2) începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesorii de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

(7) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

(8) Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Mai departe, propunerea de lege intră în dezbaterea Senatului. După ce trece de Senat, e nevoie ca propunerea de lege să fie dezbătură și adoptată și de Camera Deputaților, care este forul decizional. Legea adoptată de Camera Deputaților, în forma respectivă, va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Abia după promulgare, legea va fi publicată în Monitorul Oficial și va putea intra în vigoare.

Pe urmă, președintele ANAF (Adrian Nica) va avea la dispoziție 30 de zile să dea un ordin prin care să stabilească procedura de aplicare a amnistiei fiscale pentru antreprenorii vizați de lege.

Avizul favorabil cu observații, de la Consiliul Legislativ:

