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Antifrauda ANAF: Cheltuieli fictive de peste 4 milioane EUR la o firmă din Galați

Antifrauda ANAF: Cheltuieli fictive de peste 4 milioane EUR la o firmă din Galați
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Antifrauda ANAF a controlat o firmă din Galați, care se ocupă achiziția și comercializarea deșeurilor metalice, și a descoperit că aceasta a înregistrat cheltuieli fictive de peste 22 milioane de lei (peste 4 milioane EUR).

Firma a înregistrat cheltuielile în baza unui contract de închiriere având ca obiect un teren extravilan, încheiat cu unul dintre propriii asociați. Valoarea stabilită era semnificativ mai mare decât nivelul pieței, iar imobilul nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat, susține ANAF.

„Întrucât verificările au evidențiat că plata unei chirii semnificativ supraevaluate către unul dintre propriii asociați a avut ca efect diminuarea patrimoniului societății în beneficiul acestuia, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală solicitant pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea stabilirii existenței elementelor constitutive ale infracțiunilor incidente în aceasta speță”, precizează Fiscul.

De asemenea, prin activitățile desfășurate de firmă și reprezentații săi asociați persoane fizice, s-a constatat și un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.

Antifrauda ANAF continuă controalele pentru identificarea și combaterea mecanismelor utilizate în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al prejudicierii bugetului general consolidat.

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