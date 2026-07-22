ANAF: Ghid pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Ce trebuie să știi în 2026

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași a publicat un ghid PDF cu informații privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice și modificările ulterioare înregistrării fiscale.

Ghidul ANAF conține informații precum cadrul legislativ aplicabil, modul de înregistrare fiscală pentru comercianți, persoanele care exercită profesii libere sau desfășoară activități economice, persoanele fizice care dețin sau nu dețin cod numeric personal, precum și informații privind modificările care pot apărea după înregistrarea fiscală.

Conform ghidului, contribuabilii care au calitatea de comercianți și care au obligația înregistrării și autorizării la Oficiile Registrului Comerțului se înregistrează fiscal potrivit art. 82 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală.

Aceștia primesc, ca urmare a înregistrării la ONRC, codul unic de înregistrare (CUI), acesta fiind și codul de identificare fiscală, neavând obligația înregistrării fiscale la organele fiscale teritoriale.

Cum se realizează înregistrarea fiscală la ONRC: Prin Ordinul nr. 2509/5672/C/2022, publicat în M.O. nr. 58/2023 a fost aprobat noul format al cererii de înregistrare fiscală, care reprezintă anexa la cererea de înregistrare în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, oficiul registrului comerțului emite certificatul de înregistrare, care conține codul unic de înregistrare și care atestă înregistrarea în registrul comerțului, autorizarea funcționării precum și luarea în evidență de către organul fiscal competent. (art.13, alin.(3) din O.U.G. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale).

Cum se realizează înregistrarea în scopuri de TVA la ONRC: Persoana impozabilă supusă înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerțului, depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, formularul „Cerere de înregistrare fiscală”, care reprezintă anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, având completată secțiunea corespunzătoare taxei pe valoare adăugată.

Înregistrarea în scopuri de TVA se poate realiza în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 316 alin.(1) lit.a):

pct.1 - ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, respectiv - pct.2 - înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, în situația în care cifra de afaceri estimată, conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal, este inferioară plafonului de scutire.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, potrivit reglementărilor legale în materie, începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Accesează și descarcă Ghidul ANAF complet privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice și modificările ulterioare înregistrării fiscale.