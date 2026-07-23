e-Factura 2026: Răspunsuri la 10 întrebări care le dau bătăi de cap contribuabililor

Sistemul e-Factura continuă să ridice întrebări tehnice în rândul contribuabililor, astfel că un consultant fiscal oferă clarificări privind regulile aplicabile în 2026, într-un material publicat în revista Consultant Fiscal.

StartupCafe.ro a selectat o parte dintre spețele prezentate în revista Consultant Fiscal nr. 91 (aprilie-iunie 2026), care vizează situații concrete întâlnite în practică și explicații utile pentru aplicarea corectă a prevederilor privind e-Factura.

1. Întrebare: Dacă sistemul nu a putut importa automat facturile de achiziție din SPV și le-am primit direct de la furnizori, cum procedăm în lipsa indexului de încărcare? Este acest index obligatoriu pentru validitatea facturii?

Răspuns: Conform legislației, art. 4 alin. (6) din O.U.G. nr. 120/2021, exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor. Astfel, indexul nu este relevant pentru a asigura caracterul original al facturii. Pentru a vă asigura că sigiliul pus la dispoziție de client este cel alocat facturii încărcate, puteți folosi această pagină.

2. Întrebare: Cum trebuie gestionată o notificare de conformare e-TVA atunci când sistemul raportează eronat facturile cu cota de 19% (de exemplu, cele din Decembrie 2025 – Ianuarie 2026), ignorând faptul că acestea sunt, în realitate, stornări de avansuri raportate anterior?

Răspuns: Conform modificărilor din 2026, ANAF nu va mai trimite notificările privind diferențele identificate în ceea ce privește TVA colectată (notificări e-TVA).

3. Întrebare: Cum se poate verifica dacă platformele de ridesharing (Bolt/Uber) au transmis corect în SPV facturile emise în numele clientului, în condițiile în care nu există comunicare cu fostul contabil, iar clientul nu deține aceste informații?

Răspuns: Obligația legală de transmitere a facturilor este a furnizorului/prestatorului. În cazul în care acesta refuză transmiterea, Ordinul nr. 2229/2025 detaliază procedura de reclamare a acestor cazuri.

4. Întrebare: Există obligația de a raporta în sistemul RO e-Factura facturile emise către persoane fizice sau juridice nerezidente?

Răspuns: Conform legislației, doar facturile emise către nerezidenți înregistrați în scop de TVA trebuie raportate în sistemul RO e-Factura.

5. Întrebare: O persoană impozabilă care prestează servicii către persoane fizice şi emite bonuri fiscale pentru încasări este sau nu obligată să emită și să transmită beneficiarilor facturi electronice?

Răspuns: Începând cu data de 1 ianuarie 2025, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2C, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Fac excepție bonurile fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Întrebare: Pentru servicii de educație (de exemplu, meditații limbi străine) oferite clienților din afara României, este obligatorie utilizarea sistemului RO e-Factura?

Răspuns: Sistemul RO e-Factura se folosește pentru tranzacții pentru care locul taxării este în România. În plus, în cazul în care locul operațiunii este în România, legislația menționează cazuri specifice: tranzacții B2B între 2 persoane impozabile stabilite în România;

tranzacții B2B, când furnizorul este stabilit în România și clientul este înregistrat în scopuri de TVA.

7. Întrebare: Care sunt condițiile legale pentru a înregistra în contabilitate o factură omisă, emisă de un furnizor în anii precedenți (2023 sau 2024)? Este obligatorie raportarea acestora în sistemul RO e-Factura pentru a le putea deduce sau se aplică reguli diferite în funcție de data emiterii?

Răspuns: Fiind o factură emisă în 2023, aceasta nu trebuia inclusă în sistemul RO e-Factura, cu excepția cazului în care aceasta conținea bunuri cu risc fiscal ridicat (Ordinul nr. 12/2022). În cazul în care se stornează în 2026 și reemite în 2026, atunci atât stornarea, cat si reemiterea trebuie să treacă prin sistem. Recomand atenție legata de stornarea facturii, căci legislația nu permite stornarea/anularea din orice motiv (exemple: lipsă plată, neprimire). Dacă factura e emisă în 2024, există obligația de raportare a facturii, fără amenzi pentru lipsa raportării pentru perioada ianuarie-mai 2024.

8. Întrebare: Ghid e-Factura ANAF precizează: „Bonul fiscal emis către persoanele fizice constituie document fiscal valid, astfel încât prestatorul nu are obligația de a emite automat factură electronică. Factura poate fi emisă doar la cererea expresă a beneficiarului”.

Răspuns: Conform legislației, fac excepție bonurile fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, a se vedea prevederile legate de obligativitatea emiterii facturii conform prevederilor din CF [art. 319 alin. (10)].

9. Întrebare: Cum trebuie să procedeze un beneficiar dacă, după achitarea unei facturi proforme, furnizorul nu transmite factura fiscală în RO e-Factura nici după o lună, invocând probleme tehnice? Mai este necesară depunerea Formularului 800 sau există o altă procedură de reclamare (conform Ordinului nr. 2229/2025)? Totodată, ce măsuri pot fi luate pentru a evita riscul de neîncasare a facturilor electronice în cazul plăților în avans, fără a afecta procesul de achiziție?

Răspuns: Obligaţia legală de transmitere a facturilor este a furnizorului/prestatorului. În cazul în care acesta refuză transmiterea, Ordinul nr. 2229/2025 detaliază procedura de reclamare a acestor cazuri.

10. Întrebare: Dacă un furnizor precum Microsoft emite facturi fcu cod de TVA de România, dar nu le transmite în sistemul RO e-Factura, beneficiarul mai are dreptul să deducă TVA-ul respectiv?

Răspuns: Conform situației descrise, nerezidentul menționat trebuie să raporteze facturile emise pentru tranzacții cu locul taxării în România. Totuși, având în vedere că furnizorul nu pare a fi stabilit în România, înregistrarea altui tip de factură nu este sancționabilă cu amendă aplicată la valoarea brută a facturii.

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