Apple va aduce în UE traducerile în timp real pe AirPods, din decembrie

Din decembrie, funcţia de traducere în timp real a conversaţiilor dintre persoanele care vorbesc limbi diferite, făcută posibilă de căştile AirPods, va fi disponibilă şi în Uniunea Europeană, potrivit News.ro.

Traducerile în timp real folosesc căştile AirPods Pro 3 şi AirPods 4 pentru a capta vorbirea, care este trimisă către un iPhone cu Apple Intelligence şi iOS 26 pentru procesare.

După procesare, iPhone-ul trimite traducerea vorbită înapoi la căşti. Astfel, utilizatorul aude în căşti traducerea conversaţiei pe care o poartă cu o persoană care vorbeşte altă limbă.

Pentru cea mai bună experienţă, Apple recomandă ca ambele persoane să aibă AirPods în urechi şi un iPhone compatibil în buzunar. Dacă doar unul dintre interlocutori nu are, acestuia i se poate arată traducerea scrisă pe ecranul telefonului.

Din decembrie, această funcţionalitate va putea fi folosită în Uniunea Europeană pentru a traduce în timp real discuţiile din limbile Engleză, Franceză, Germană, Portugheză, Spaniolă şi Italiană.

Întârzierea lansării în Europa s-a datorat, conform companiei, modificărilor inginereşti care au trebuit realizate pentru a se asigura respectarea legislaţiei pentru pieţe digitale din Uniunea Europeană.

Această funcţionalitate a fost anunţată în vară, la WWDC 2025, fiind disponibilă în alte regiuni ale lumii, din septembrie.