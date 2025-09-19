iPhone 17, disponibil în România. Interval de prețuri în lei

Noua serie de smartphone-uri iPhone 17 intră vineri pe piaţă, inclusiv în România, la o săptămână după debutul precomenzilor, transmite News.ro.

La fel ca în anii precedenţi, Apple a prezentat patru smartphone-uri în urmă cu zece zile. Doar că, îl locul modelului Plus, există acum un iPhone Air, care impresionează prin greutatea şi dimensiunile reduse, dar nu şi prin autonomie.

Îl afară de Air, cei interesaţi au de ales între versiunea de bază iPhone 17 şi cele două modele Pro.

Versiunea de bază are, în sfârşit, ecran ProMotion. Asta, împreună cu păstrarea preţului de listă la nivelul din anii trecuţi, fac mai atractiv anul acesta modelul de 800 de dolari.

Cele două modele Pro au de partea lor performanţa superioară a chipset-ului, camerele foto mai bune şi autonomia mai mare - cu preţul unor dimensiuni semnificativ mai mari.

În România, iPhone 17 costă de la 4.800 de lei, iPhone Air de la 6.100 de lei, în vreme ce preţurile pentru Pro Max pot ajunge la 12.500 de lei.