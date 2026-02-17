Apple anunță un eveniment nou pe 4 martie. Ce dispozitive ar putea lansa în cadrul acestuia

Apple va organiza în 4 martie un eveniment pe care-l descrie în invitaţiile de presă drept o „experienţă specială”, pentru a-l diferenţia de evenimentele tradiţionale din toamnă, potrivit News.ro.

Compania nu intră în detalii legat de ceea ce va prezenta în cadrul acestui eveniment, însă data coincide cu mai multe produse vehiculate pe surse pentru a fi lansate în această perioadă.

În primul rând, aici ar putea să fie prezentat iPhone 17e, o nouă versiune a celui mai ieftin smartphone Apple, care este aşteptat să aducă mai multe upgrade-uri tehnice, în frunte cu suportul MagSafe.

În al doilea rând, ar putea fi prezentate şi noi tablete, anume un model de iPad, versiunea de bază, cu chipset A18, şi iPad Air, cu chipset M4.

În fine, compania americană este aşteptată să lanseze şi mai multe laptopuri noi. Alături de noi versiuni de MacBook Air şi MacBook Pro cu cipuri din seria M5, ar putea fi lansată şi o serie complet nouă.

Această nouă serie ar putea avea la bază cipul A18 Pro, dezvoltat iniţial pentru iPhone şi să fie mult mai colorată decât celelalte MacBook-uri. Este aşteptat ca această serie să coste de la 700 de dolari.

Dincolo de iPhone, iPad şi MacBook, Apple ar putea veni şi cu alte surprize, inclusiv cu noi ecrane Mac.