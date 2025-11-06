Skip to content

Apple va plăti pentru inteligența artificială Google

Gemini Google
Gemini Google Sursă: © Dennizn | Dreamstime.com

Google va dezvolta o versiune specială de Gemini pentru Apple Intelligence, contra unei sume mari de bani, în ceea ce reprezintă un nou parteneriat dintre cei doi giganţi, potrivit News.ro, care citează Bloomberg.

Apple va plăti 1 miliard dolari pe an pentru a dobândi acces şi a folosi tehnologia de inteligenţă artificială dezvoltată de Google.

O versiune personalizată de Gemini, creată de Google special pentru viitoarea versiune de Siri, reprezintă obiectul principal al noului acord dintre cele două părţi.

Modelul de AI va conţine 1.200 miliarde parametri, mult mai mult decât decât cei 150 miliarde parametri, cât măsoară cel mai amplu model dezvoltat de Apple.

Acesta este aşteptat să facă posibile o serie întreagă de noi funcţii pentru utilizatorii dispozitivelor Apple, prin intermediul unei noi versiuni de Siri.

Modelul dezvoltat de Google va rula de pe serverele Apple şi nu ar trebui să trimită date către Google. În acelaşi timp, Apple va continua să lucreze şi să folosească şi propriile modele de AI.

Noua versiune de Siri urmează să fie lansată cândva anul viitor, dar nu se ştie şi când va ajunge şi în Uniunea Europeană.

De asemenea, nu este clar ce se va întâmpla cu ChatGPT, dacă acordul actual dintre Apple şi OpenAI va rămâne în picioare şi dacă ChatGPT va funcţiona în paralel cu Gemini.

Smart Tech

Startup-ul de inteligență artificială Perplexity va plăti 400 milioane dolari pentru a deveni motor de căutare în aplicația Snapchat

Tinder va analiza pozele utilizatorilor cu inteligență artificială, pentru „match-uri” personalizate

Descoperă peisajul modern RAG: Ghid Esențial pentru Generarea Augmentată prin Recuperare (Retrieval Augmented Generation)

Descoperă peisajul modern RAG: Ghid Esențial pentru Generarea Augmentată prin Recuperare (Retrieval Augmented Generation)

Instrumentul de cercetare cu AI Google Gemini Deep Research se poate conecta acum cu Gmail, Drive și Chat

Producătorii chinezi de telefoane și electronice Honor și Xiaomi derulează și ei campanii de Black Friday 2025 în România

Anunțarea planurilor Telekom și NVIDIA/FOTO: Deutsche Telekom

Telekom și NVIDIA construiesc cea mai mare „fabrică AI” din Europa, printr-un parteneriat de 1 miliard EUR