Apple a lansat iOS 26 și alte actualizări majore pentru dispozitivele companiei

iOS 26 pe iPhone
iOS 26 pe iPhone Sursă: Apple

Compania americană Apple lansează iOS 26, alături de celelalte noi actualizări majore pentru dispozitive ca Mac sau iPad, potrivit News.ro.

Principala noutate pe care acestea o au în comun este noul design Liquid Glass, care reproduce efectele sticlei pe ecranul dispozitivelor, aducând efecte realiste de transparenţă şi colţuri rotunjite.

Acelaşi nou design vine cu un Menu Bar transparent pe macOS şi o nouă temă coloristică pentru pictogramele de iPhone şi iPad.

Dincolo de Liquid Glass, iOS 26 vine şi un mare număr de noutăţi punctuale, vizibile atât la nivelul sistemului de operare, cât şi la aplicaţiile Apple.

Printre altele, Lock Screen-ul este acum mai dinamic, iar elementele acestuia sunt redimensionate automat pentru a face mai bine loc notificărilor, în vreme ce imaginilor de fundal le poate fi aplicat un subtil efect 3D.

Camera, Photos, Safari, Messages, FaceTime şi alte aplicaţii dezvoltate de Apple au toate efectele Liquid Glass şi diverse funcţii noi. Safari, de exemplu, ascunde acum mai mult din interfaţă pentru a face loc conţinutului web, iar Photos separă fotografiile de restul secţiunilor în care acestea sunt organizate.

Telefoanele care primesc iOS 26:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16 / 16 Plus
  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
  • iPhone 15 / 15 Plus
  • iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus
  • iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini
  • iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini
  • iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone SE (de la a doua generaţie)

