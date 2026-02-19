Antreprenorii și investitorii români susțin includerea României în primul val al Uniunii Piețelor de Capital: o șansă strategică pentru economia țării

România trebuie să participe la primul val al Uniunii Piețelor de Capital (Capital Markets Union – CMU) din Uniunea Europeană, proces menit să aprofundeze integrarea financiară europeană și să stimuleze investițiile în inovare și competitivitate. Inițiativa este susținută de principalele organizații ale mediului antreprenorial și investițional din țară – Romanian Business Leaders (RBL), TechAngels și ROPEA (Asociația de Investiții Private din România) – care consideră că aderarea timpurie ar reprezenta o oportunitate strategică majoră pentru economia românească, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

De ce e importantă Uniunea Piețelor de Capital



La nivel european, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe. Obiectivul principal este mobilizarea economiilor private către investiții productive – în domenii precum digitalizarea, inovarea, tranziția verde și infrastructura strategică – pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene într-un context global în continuă transformare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat recent accelerarea acestor măsuri, inclusiv prin posibilitatea ca un grup de state membre să avanseze mai rapid în implementarea etapelor CMU. Acest grup va forma „primul val” de state, care vor beneficia de acces prioritar la noile mecanisme comune și de o integrare mai rapidă în fluxurile europene de capital.

Beneficii concrete pentru România

Potrivit organizațiilor semnatare, participarea României în primul val ar aduce multiple avantaje economiei locale:

acces mai rapid la instrumente și mecanisme de investiții transfrontaliere;

integrare mai profundă în ecosistemul european de capital;

creșterea atractivității pentru fonduri internaționale și investitori instituționali;

consolidarea poziției României ca destinație pentru investiții în creștere și inovare.



„Uniunea Piețelor de Capital este o oportunitate reală pentru companiile românești care vor să scaleze european. Dacă un grup de state decide să avanseze mai rapid, România trebuie să fie parte din acel nucleu. Participarea în primul val înseamnă nu doar acces la capital, ci și șansa de a contribui la definirea regulilor jocului”, a declarat Marius Istrate (foto-dreapta), Președintele Board-ului TechAngels.

Vocea antreprenorilor și investitorilor

Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția că modernizarea economiei românești depinde direct de gradul de integrare în fluxurile financiare europene.

„Prin aderarea la acest prim val al Uniunii Piețelor de Capital, România alege să fie parte din nucleul decizional al UE. Este un pas strategic pentru a asigura un mediu de afaceri competitiv, transparent și conectat direct la resursele de capital ale continentului”, a subliniat Sergiu Neguț (foto-stânga), Președintele Romanian Business Leaders.

Pentru startup-urile și investitorii early-stage, implicațiile sunt directe: acces extins la capital european, rețele de co-investitori și opțiuni mai solide de finanțare și exit.

În acest context, TechAngels, RBL și ROPEA își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru conturarea unei poziții strategice naționale care să maximizeze beneficiile aderării la CMU pentru economia românească.

Context: comunitățile care susțin inițiativa

TechAngels – cea mai experimentată comunitate de investitori privați din România, reunește peste 130 de antreprenori și lideri C-level. Portofoliul membrilor include peste 270 de startup-uri, iar volumul total de investiții depășește 46 de milioane de euro.

Romanian Business Leaders (RBL) – platformă care reunește peste 600 de lideri de business din România și promovează antreprenoriatul, educația și buna guvernare.

ROPEA – asociația care reprezintă industria de capital privat și fonduri de investiții din România.











