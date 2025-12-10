Familie de olandezi stabilită în România – investește 3,5 milioane de euro într-o nouă fabrică de lapte

DN Agrar Group, companie fondată în 2008 și patronată de o familie de olandezi stabilită în România, va investi 3,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unei fabrici de procesare a laptelui degresat și a smântânii, printr-un credit de la Exim Banca Românească, se arată într-un raport bursier al societății - care urmează să aprobe investiția pe 16 ianuarie.

Noua unitate de producție va fi construită la ferma Straja (Alba) și va avea o capacitate de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi, operațiunile fiind planificate să înceapă în septembrie/octombrie 2026.

Producția va fi direcționată în principal spre export. Anul acesta, firma a început să livreze lapte crud în Grecia și nordul Italiei.

Grupul DN Agrar își desfășoară activitatea în centrul Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.

Compania a fost înființată de Jan Gijsbertus de Boer și este listată la Bursa de Valori București (BVB) în piața AeRO (simbol DN) din februarie 2022.

În acest moment, are o capitalizare bursieră de peste 440 de milioane de lei (87 milioane euro).

Strategia de dezvoltare până în 2030 dezvoltarea capacităților de producție până la 150 de milioane de litri de lapte anual.

„Cu capacități suplimentare de producție și operând într-o piață unde prețurile laptelui crud sunt printre cele mai scăzute din Europa, am evaluat cum putem valorifica mai bine producția noastră în creștere. Astfel, fabrica planificată ne va permite să transformăm o parte din laptele nostru crud în produse cu valoare adăugată mai mare, cum ar fi grăsimile din lapte, inclusiv smântâna și laptele degresat destinate aplicațiilor industriale”, a explicat Peter de Boer, CEO și membru în CA la DN Agrar Group.







