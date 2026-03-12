Instrucțiuni la fondurile europene, după creșterea pragului la activele fixe: reguli diferite de la o regiune la alta

După ce am avertizat pe StartupCafe.ro asupra riscului ca antreprenorii români să piardă bani din proiectele europene din cauza creșterii pragului fiscal pentru activele fixe, au apărut primele instrucțiuni oficiale care vin soluții în programele regionale. Soluțiile sunt ușor diferite de la o regiune la alta.

Reamintim că, începând cu 25 februarie 2026, pachetul de relansare economică (OUG 8/2026) a majorat de la 2.500 de lei la 5.000 de lei pragul de intrare a mijloacelor fixe.

În general, pentru firmele din România, măsura ar trebui să fie una benefică, pentru că acum și bunurile cu valori între 2.500 lei și 5.000 lei vor putea fi trecute ca bunuri de inventar. Spre deosebire de mijloacele fixe, obiectele de inventar au avantajul că pot fi recunoscute drept cheltuieli deductibile ale firmei integral în anul achiziției. Așadar, bunurile de până la 5.000 lei pot fi deduse mai repede și scad astfel și costurile administrative din firmă.

Dar sunt și antreprenori care au de suferit ca urmare a acestei „facilități fiscale” decise de Guvernul Bolojan: firmele care și-au făcut proiecte pentru accesarea de fonduri europene și sunt acum în anumite stadii ale acestui proces pot pierde bani serioși din fondurile nerambursabile bugetate în cadrul proiectelor.

Pentru a rezolva această problemă, două agenții pentru dezvoltare regională (ADR) au emis, săptămâna aceasta, instrucțiuni pentru evaluarea proiectelor din programele regionale:

ADR Vest a luat ca reper data lansării apelurilor de proiecte. Aici s-a stabilit că proiectele depuse în cadrul apelurilor lansate înainte de 25 februarie 2026 vor fi evaluate ținând cont de pragul de 2.500 de lei la mijloacele fixe. Astfel, bunurile cu valori între 2.500 de lei și 5.000 de lei nu vor mai fi „retrogradate” de la mijloace fixe la bunuri de inventar și, ca atare, vor fi eligibile la finanțarea europeană. Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde teritoriile a patru județe: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Instrucțiunea 38.P/10.03.2026 a ADR Vest:

Art. 1.

Pentru toate apelurile de proiecte lansate anterior datei de 25 februarie 2026, evaluarea, contractarea și implementarea proiectelor se vor efectua luând în considerare limita valorică aferentă mijloacelor fixe prevăzută de legislația în vigoare la data lansării apelului de proiecte, atât în procesul de evaluare și contractare, cât și în procesul de implementare.

Art. 2.

Pentru proiectele aflate în implementare aferente apelurilor de proiecte lansate anterior datei de 25 februarie 2026, AM PR Vest va accepta la decontare, ca și cheltuieli eligibile, bunurile care la momentul contractării au fost cuprinse în bugetul proiectului ca mijloace fixe, cu valoarea de 2.500 lei și cu valoarea de peste 2.500 lei, dar care, la data intrării în patrimoniu, reprezintă obiecte de inventar, cu valoarea cuprinsă între 2.500 lei și 5.000 lei, având în vedere valoarea fiscală modificată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2026.

Pentru aceste bunuri, cu valoarea cuprinsă între 2.500 lei și 5.000 lei, se va respecta legislația în vigoare aplicabilă referitoare la înregistrările în contabilitatea beneficiarului.

Art. 3.

Prezenta instrucțiune se aplică:

a) tuturor cererilor de finanțare depuse și contractelor de finanțare semnate în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin PR Vest 2021–2027 până la data de 25.02.2026;

b) tuturor cererilor de finanțare care se vor depune în cadrul apelurilor de proiecte lansate anterior datei de 25 februarie 2026.

Instrucțiunea 58/12.03.2025 a ADR Vord-Ves prevede: :

Art. 1. Pentru toate cererile de finanțare depuse anterior datei de 25 februarie 2026 (data publicării OUG nr. 8 din 24 februarie 2026 în Monitorul Oficial), evaluarea, selecția și contractarea proiectelor se va efectua luând în considerare limita valorică aferentă mijloacelor fixe prevăzută de legislația în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Art. 2. Pentru toate cererile de finanțare depuse începând cu data de 25 februarie 2026, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor se va efectua luând în considerare limita valorică aferentă mijloacelor fixe prevăzută de legislația în vigoare la momentul evaluării și contractării proiectelor.

Art. 3. În perioada de implementare a proiectelor, pentru toate apelurile de proiecte, încadrarea bunurilor achiziționate ca mijloace fixe, precum și decontarea și rambursarea cheltuielilor de achiziționare a acestora se vor realiza în funcție de valoarea stabilită prin prevederile legale valabile la data intrării bunurilor în patrimoniul beneficiarilor.

Pentru apelurile de proiecte în care eligibilitatea cheltuielilor este condiționată de încadrarea bunurilor achiziționate în categoria mijloacelor fixe, încadrare afectată de modificarea prevederilor legale incidente, sumele aferente bunurilor care, conform legislației în vigoare la data intrării bunurilor în patrimoniul beneficiarilor, nu mai întrunesc criteriile de încadrare în categoria mijloacelor fixe vor putea fi încadrate ca economii din implementarea proiectului și vor putea fi utilizate cu aprobarea AM PR NV 2021-2027, pentru alte cheltuieli eligibile.

Noul prag a produs deja efecte în proiecte pe fondurile regionale

Celelalte 6 ADR-uri ar putea lua și ele măsuri similare. Problema este, însă, că majorarea pragului la mijloacele fixe a produs deja efecte în proiectele europene.

În Regiunea Sud-Est, un hotel a fost pus deja să-și modifice proiectul depus și să-și treacă la categoria achiziții neeligibile la finanțare o serie de bunuri cu valori cuprinse între 2500 lei și 5000 lei, pentru că nus e mai încadrează ca mijloace fixe.

Separat, la programul Startup Nation, în care firmele au început, de anul trecut, să depună proiecte, Ministerul Economiei (administratorul schemei de sprijin) a precizat, pentru StartupCafe, că analizează o soluție privind majorarea pragului la mijloacele fixe. La acest program, proiectele nu au intrat în evaluare.