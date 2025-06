Mega-fond de investiții de cel puțin 10 miliarde EUR, pregătit de Uniunea Europeană pentru finanțarea companiilor de tehnologie scale-up

Uniunea Europeană intenționează să lanseze, din anul 2026, un mega-fond de investiții, de cel puțin 10 miliarde de euro, pentru a finanța companii de tehnologie de nivel scale-up, care se extind pe piețele internaționale, potrivit unor surse europene citate de Reuters.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, Comisia Europeană a lansat strategia UE pentru startup-uri și companii scale-up de tehnologie „Choose Europe to start and scale”, care cuprinde și implementarea unui Fond Scaleup Europe.

Noul fond de investiții, care va fi finanțat inclusiv prin Consiliul European pentru Investiții (EIC), va a ajuta la acoperirea deficitului de finanțare al companiilor scale-up deep tech, urmând să fie mobilizați și marii investitori instituționali.

Surse europene au declarat pentru Reuters că noul fond de investiții va fi lansat în 2026 și va dispune de capital total de ordinul zecilor de miliarde de euro.

„Nu vrem să fie o picătură într-un ocean. Vrem să facem o diferență clară” - a declarat un oficial european, pentru Reuters.

Viitorul Scaleup Europe Fund va fi gestionat de un manager privat și va achiziționa pachete de acțiuni în companii promițătoare.

Astfel, UE va încerca să reducă din decalajul de investiții tech pe care îl are comparativ cu SUA și China.