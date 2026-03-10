Ajutoare 2026 pentru firmele românești: program nou din fonduri elvețiene, continuarea Startup Nation și plăți în programul Femeia Antreprenor, în proiectul de buget al Ministerului Economiei

Ministerul Economiei are prevăzută, în schița de buget pentru anul 2026, o listă de programe de finanțare pentru firmele românești. Dintre cele cu șanse mai mari de a fi concretizate putem menționa noul program pe fonduri elvețiene SME Eco-Tech, continuarea programului Startup Nation și plățile către beneficiarele ediției 2024 a schemei de finanțare Femeia Antreprenor.

Precizăm că este vorba despre o schiță de buget publicată de Ministerul Finanțelor. Proiectul bugetului va fi adoptat de Guvern și trimis ulterior Parlamentului, unde poate suferi noi modificări.

Programul SME Eco-Tech – fonduri elvețiene pentru antreprenorii români. „Primul venit – primul servit”

Schema de finanțare SME Eco-Tech a fost anunțată încă din septembrie 2024 de către Ministerul Finanțelor, care a semnat atunci, împreună cu Ambasada Elveției, acordul pentru o nouă ediție a Programului „Consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare”, parte a Programului de cooperare elvețiano-român.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) implementează programul în România.

Acum, în schița bugetului de stat pentru anul 2026, publicată marți de Ministerul Finanțelor, instituția implementatoare – Ministerul Economiei – are propuse 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Programul multianual este prevăzut până în 2029, cu o valoare totală de 288,8 milioane lei (54.041.886 franci elvețieni – CHF, la cursul din anul 2024), din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei), iar 30% contribuția MEDAT de la bugetul de stat (86,6 milioane lei).

Finanțarea este destinată firmelor mici (10–49 salariați) și firmelor mijlocii (50–249 salariați).

Microîntreprinderile nu sunt eligibile în cadrul programului SME Eco-Tech, potrivit procedurii oficiale.

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul programului constă într-un grant de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente, tehnologii, soluții sau sisteme pentru economisirea energiei, utilizarea sau generarea de energie regenerabilă, precum și în echipamente de colectare, reciclare și reutilizare sau alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață, prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile în cadrul programului. Din această sumă, valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Prin urmare, valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând exclusiv cheltuieli eligibile în cadrul programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN, iar minimum 400.860 lei reprezintă credit bancar. Cifrele figurează în procedura oficială, publicată în 2025, în baza cursului valutar de atunci.

Solicitările de finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular electronic disponibil pe platforma MEDAT. Accesul la finanțare în cadrul programului se va face conform principiului „primul venit – primul servit”, potrivit procedurii oficiale.

Acest principiu reprezintă o regulă de organizare și alocare a poziției la momentul înscrierii, prin care persoanele juridice care se înscriu primele beneficiază de verificarea administrativă și de eligibilitate înaintea celor care se înscriu ulterior.

Regulile programului au apărut în Monitorul Oficial încă din anul 2025.

În anul 2025, Ministerul Economiei a selectat și băncile partenere din cadrul programului.

Se observă că SME Eco-Tech nu figurează în sinteza programelor bugetare ale Ministerului Economiei, dar apare în schița de buget la capitolul fonduri externe nerambursabile.

Pagina oficială a programului SME Eco-Tech.

Startup Nation – bani pentru continuarea programului

Un alt program care are finanțarea asigurată este Startup Nation, ediția a patra, lansată în anul 2024.

Programul Startup Nation, ediția a patra, a fost prevăzut cu o alocare totală de aproximativ 450 de milioane de euro, din care aproximativ 360 de milioane de euro provin din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Restul sumelor urmează să fie asigurate de la bugetul de stat.

În schița de buget pentru anul 2026, programul are alocată suma de 898,362 milioane lei sub formă de credite de angajament (pentru contractare) și aceeași sumă sub formă de credite bugetare (pentru plăți).

Prin acest program, tinerii și alte categorii de potențiali beneficiari participă la cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot obține finanțări de câte 250.000 lei (50.000 euro) pentru fiecare firmă, pentru investiții în mici afaceri.

Reamintim că, în cadrul programului, 25.594 de persoane fizice s-au înscris pentru a urma cursuri de antreprenoriat. Dintre acestea, 19.366 de aplicanți au fost selectați pentru a participa la programele de formare profesională, conform ultimelor date transmise de Ministerul Economiei, la solicitarea StartupCafe.ro.

În perioada 1 octombrie 2025 – marți, 10 martie 2026, un număr de 3.431 de firme fondate de absolvenții cursurilor de antreprenoriat din program s-au înscris pentru finanțările de câte 50.000 euro. Programul își propune să finanțeze, în total, 7.750 de firme.

În cursul anului 2026, MEDAT intenționează să deschidă o a doua sesiune de înscriere pentru persoanele fizice la cursurile de antreprenoriat și, ulterior, o a doua sesiune de aplicare pentru finanțarea destinată firmelor nou-înființate.

Bani pentru plățile către beneficiarele programului Femeia Antreprenor 2024

În anul 2024, un număr de 6.818 firme românești fondate de femei au depus cereri de finanțare în cadrul programului Femeia Antreprenor. Dintre acestea, primele 1.000 clasate ar fi trebuit să primească finanțări de câte 200.000 lei fiecare pentru investiții.

Guvernul nu a alocat, însă, până acum, fondurile necesare pentru efectuarea plăților.

În prezent, în schița de buget pentru anul 2026, în bugetul Ministerului Economiei figurează 200 de milioane de lei sub formă de credite de angajament, sumă care ar permite semnarea contractelor de finanțare cu toate cele 1.000 de beneficiare ale ediției 2024 a programului Femeia Antreprenor.

În plus, sunt prevăzuți și 197 de milioane de lei sub formă de credite bugetare, bani care ar permite efectuarea plăților către firmele câștigătoare.

Rămâne de văzut ce va păstra Guvernul Bolojan în proiectul de buget pe care îl va trimite Parlamentului.

Programele Comerț, Microindustrializare și Accelerarea dezvoltării IMM

În sinteza schemelor de finanțare de la Ministerul Economiei mai apar și alte trei programe „clasice” pentru antreprenorii români: Comerț, Microindustrializare și Accelerarea dezvoltării IMM.

La ultima ediție lansată, în sesiunea din decembrie 2023, antreprenorii au putut obține ajutoare de maximum 500.000 lei fiecare, sub formă de primă de capital la credite acordate de băncile partenere, în cadrul celor trei programe naționale. Plățile s-au tot tărăgănat până în prezent.

Programul Comerț are prevăzută în schița publicată de Ministerul Finanțelor o alocare de 3 milioane de lei sub formă de credite bugetare pentru plata antreprenorilor din ediția 2023–2024. De asemenea, schița de buget prevede și 50 de milioane de lei sub formă de credite de angajament, care ar putea permite lansarea unei noi ediții, în 2026.

Programul Accelerarea dezvoltării IMM figurează cu 100 de milioane de lei propuși pentru plăți în anul 2026 și cu alte 100 de milioane de lei sub formă de credite de angajament în schița de buget.

De asemenea, programul Microindustrializare are propus un buget de 50 de milioane de lei sub formă de credite de angajament pentru lansarea unei noi ediții în 2026. Pe partea de credite bugetare nu este prevăzut niciun leu în 2026, probabil pentru că au fost achitate toate restanțele din ediția anterioară.

Surse StartupCafe.ro au explicat că MEDAT a propus bani pentru toate programele de sprijin pentru IMM-uri, însă sunt slabe șanse ca aceste trei scheme clasice pentru antreprenori să fie bugetate de Guvern pentru o nouă sesiune în 2026.

Rămâne de văzut ce va include Guvernul în proiectul de buget pentru anul 2026 și ce va adopta Parlamentul în forma finală.

Sinteza programelor de finațare propuse de MEDAT în 2026: