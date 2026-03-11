„Programul Startup Nation va merge mai departe”, dar Ministerul Economiei vrea să renunțe la unele dintre schemele sale de ajutor pentru firme (ministru)

Programul Startup Nation va merge mai departe, dar Ministerul Economiei intenționează să analizeze eficiența tuturor schemelor de ajutor de stat pentru a decide la care dintre ele va renunța, a declarat ministrul de resort, Irineu Darău, citat de Agerpres.

„Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza niște lucruri. Pe parcursul acestui an îmi doresc foarte mult să analizez toate schemele de ajutor de stat din sfera Ministerului Economiei și să comparăm un pic eficiența lor, poate să le mai optimizăm pe parcurs, pentru că astăzi nu avem o analiză comparată pentru a vedea, pe termen mediu și lung, care scheme de ajutor trebuie încurajate și optimizate și la care trebuie să renunțăm”, a spus Irineu Darău, la conferința „Inovația în economia românească - adecvarea companiilor la trendurile tehnologiei globale”, organizată marți de publicația Curs de Guvernare.

În opinia sa, Start-Up Nation este unul dintre exemplele „de succes”, însă există și 'dubii serioase că este definit și implementat în mod optim'.

„Tentația este aceeași: hai să dăm bani unor companii, one shot, pe termen scurt. Practic, finanțăm angajarea a unu-doi oameni, sperând că din această sită vor ieși și inovare, și companii pe bune, care să trăiască 20 de ani. Se întâmplă asta, în medie? N-aș crede. Mai trebuie să schimbăm modul de a face lucrurile, dacă vrem să obținem rezultate diferite”, a adăugat ministrul.

Programul Startup Nation, ediția a patra, a fost prevăzut cu o alocare totală de aproximativ 450 de milioane de euro, din care aproximativ 360 de milioane de euro provin din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Restul sumelor urmează să fie asigurate de la bugetul de stat.

În schița de buget pentru anul 2026, programul are alocată suma de 898,362 milioane lei sub formă de credite de angajament (pentru contractare) și aceeași sumă sub formă de credite bugetare (pentru plăți).

Prin acest program, tinerii și alte categorii de potențiali beneficiari participă la cursuri de antreprenoriat, iar ulterior pot obține finanțări de câte 250.000 lei (50.000 euro) pentru fiecare firmă, pentru investiții în mici afaceri.

Firmele inovative din România nu au capital suficient

România se confruntă cu o lipsă de capital destinat companiilor inovative, iar statul ar trebui să creeze mecanisme prin care investițiile publice să atragă capital privat mai consistent, în loc să se concentreze în principal pe ajutoare de stat pentru companii mari, a mai declarat, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, citat de Agerpres.

„Inovarea depinde fără îndoială de capital. Și cred că aici avem o problemă în Uniunea Europeană, dar avem o problemă și mai mare în România. Este foarte greu să existe suficient capital pentru companiile inovative”, a menționat Irineu Darău la conferința organizată de publicația Curs de Guvernare.

Acesta a arătat că statul ar trebui să creeze mecanisme prin care o investiție publică inițială să poată mobiliza fonduri private mult mai mari.

„Trebuie să devenim atractivi și trebuie să lăsăm capitalul să circule și, dacă putem, să creăm niște mecanisme, probabil de împrumut, de garantare, de contractare, care să multiplice o mică investiție a statului. Pentru că azi, deocamdată, mi se pare că statul se concentrează pe niște ajutoare de stat mai degrabă mari și pentru companii mari, în loc poate să investească mai puțin în niște companii inovative, dar acea mică investiție inițială să însemne un deblocator al unor fonduri private mult mai mari”, a explicat acesta.

Oficialul a atras atenția și asupra rolului capitalului uman în dezvoltarea inovării, subliniind că nivelul ridicat al analfabetismului funcțional și al abandonului școlar reprezintă o problemă majoră.

„Capitalul uman poate pare o treabă de termen lung, dar cred că niciodată nu este prea devreme să insistăm pe calitatea capitalului uman și pe faptul că cel puțin în România avem nevoie de un salt aici. Atâta vreme cât avem analfabetism funcțional și abandon școlar la aproape 50%, înseamnă că pierdem jumătate din capitalul uman al României”, a mai afirmat ministrul.

În opinia sa, dezvoltarea învățământului dual și colaborarea mai strânsă între mediul privat și sistemul educațional ar putea contribui la creșterea capacității de inovare.

De asemenea, el a pledat pentru utilizarea inteligenței artificiale în firmele românești.

„Să nu fie folosită inteligența artificială în procesele din companii nu mai este o opțiune. Cred că investiția în cercetare și dezvoltare este fundamentală”, a adăugat ministrul.