Americanii de la Thrive Capital aruncă pe piață 10 miliarde de dolari pentru investiții în companii de tehnologie

Firma de investiții americană Thrive Capital, care a finanțat inclusiv compania IT Databricks, cofondată și de programatorii de origine română Ion Stoica și Matei Zaharia, a anunțat un fond de investiții de peste 10 miliarde de dolari pentru startup-uri și companii de tehnologie avansate.

Fondul de investiții Thrive X a depășit 10 miliarde de dolari, din care 1 miliard de dolari va fi alocat pentru investiții early-stage în startup-uri de tehnologie, iar 9 miliarde de dolari vor merge către investiții growth-stage în companii tech avansate.

„Thrive s-a născut pentru a ajuta tehnologia care face posibilă lumea pe care ne dorim să o vedem. Suntem profund convinși că nu noi suntem personajul principal. Fondatorii alături de care avem privilegiul să lucrăm sunt adevărații creatori. Rolul nostru este să contribuim la crearea condițiilor în care munca excepțională poate prinde viață”, a transmis fondul de investiții, într-un comunicat.

Lansată în urmă cu 10 ani, la New York, Thrive Capital a investit în companii de tehnologie precum Stripe, Spotify, OpenAI, Slack, Twitch.

Fondul de investiții newyorkez a condus și o rundă de finanțare de serie J, în valoare totală de 10 miliarde de dolari, obținută de compania americană Databricks în decembrie 2024. În urma acestei investiții, compania de date și inteligență artificială, care îi are printre fondatori și pe românii Ion Stoica și Matei Zaharia, a fost evaluată la 62 de miliarde de dolari. Între timp, Databricks și-a dublat evaluarea, prin noi runde de finanțare.

Firma de investiții Thrive Capital este deținută de omul de afaceri Joshua Kushner (40 de ani), fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump.