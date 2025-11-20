Agenția de PR a anului în România și alți premianți ai domeniului

GOLIN a fost desemnată „Agenția de PR a Anului” la cea de-a XXIII-a ediție a competiției Romanian PR Award, în cadrul unei gale festive desfășurate aseară la JW Marriott.

Cu ocazia decernării premiului, Cristina Butunoi, Executive Director Golin, a declarat: „Cred că, dincolo de campanii și rezultate de business, comunicarea creează punți: între organizații și comunitățile lor, între generații, între oameni cu valori sau convingeri diferite, între business și societate, între cifre și emoții. Le mulțumesc colegilor mei pentru acest rezultat, clienților și partenerilor că împreună am construit, prin comunicare, punți care rămân și după ce luminile festivalului se sting”.



Premiul „PR In-house Team of the Year” a revenit echipei Raiffeisen, iar „Small Consultancy of the Year” a fost acordat SHOW *the agency.

Distincția specială „PR Innovator of the Year”, susținută de BRD Groupe Société Générale, a fost acordată Organizației Salvați Copiii și GOLIN pentru campania „Let's Play Fair!”.

Premiul „Best Use of PR Measurement & Evaluation”, oferit de Raiffeisen Bank, a fost câștigat de Orange și GRF+ pentru programul „Via Transilvanica in one day”.

Cea de-a XXIII-a ediție a competiției s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind competențe în comunicare din 22 de țări.

Prezentăm mai jos finaliștii celei de-a XXIII-a ediții Romanian PR Award.

Corporate Communication

Golden Award for Excellence

McDonald's & The M Works: Grant my passion

Silver Award for Excellence

Kaufland Romania & Moldova & Minio: AiUnJob

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

Raiffeisen Bank & InnovX: MoonshotX by Raiffeisen Bank

Brand PR - Existing products and services

Golden Award for Excellence

Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood

Silver Award for Excellence

Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I'm not with you

ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts

MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

Brand PR - New products and services

Golden Award for Excellence

FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World

Silver Award for Excellence

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

JKC Restaurants & Minio: Wendy's: Feed the Hype!

Samsung Romania & GRF+: Galaxy Z Fold7 & Flip7 launch - Unfolding the Ultra @Beach, Please

Crisis Management, Risks and Opportunities

Golden Award for Excellence

LIDL & GOLIN: LIDL Freshmarket

Silver Award for Excellence

BCR & GRF+: Watermelon Summer Hit

Digital PR & AI

Golden Award for Excellence

ING Bank & Saatchi & Saatchi, MSL The Practice: Scam Donuts

Silver Award for Excellence

BRD & GOLIN: The Original Superstars

Crodino & SHOW *the agency, OMD: Cancel people pleasing

Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Stimă, nu stigmă

Social Media

Golden Award for Excellence

Avon Cosmetics Romania & OXYGEN: Avon Ultra Lipstick

Silver Award for Excellence

MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

Ogilvy Romania: Fans are the new influencers

P&G & GRF+: Pampers 1000 days

Internal communication

Golden Award for Excellence

Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day

Silver Award for Excellence

Lidl Romania & GMP&U: Lidl Surprises

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

Employer Branding

Golden Award for Excellence

Universitatea Politehnică din Timișoara: Tech Talks by UPT

Silver Award for Excellence

Ursus Breweries & SmartPoint: Brew Your Story

Coca-Cola Hellenic Bottling Company & Minio: Work your Magic!

Inclusive Communication & Diversity Management

Golden Award for Excellence

Canon Romania & Purpose Communication & Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”: World Unseen

Silver Award for Excellence

Kaufland Romania & The M Works: Kaufland A.C.C.E.S.

Ford Otosan Romania: Jobs 4 All

Provident & GMP&U: The Most Important Role

Sustainability & ESG

Golden Award for Excellence

BCR & GRF+: ZBOR - Romania's largest youth ecosistem

Silver Award for Excellence

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

Asociația ENVIRON: Comunidar

Automobile Dacia & Republika, OMD, Remote Marketing, 321Sport: The first step matters

Environmental communication

Golden Award for Excellence

Freshful by eMAG & SmartPoint: Verde cu Freshful

Silver Award for Excellence

Orange & GRF+: Via Transilvanica in one day

EFdeN: Sustainability 2.0

Asociația Parcul Natural București: A campaign to promote a new plan for nature protection in Bucharest

Media Relations & Influencer Relations

Golden Award for Excellence

Provident & GMP&U: The Invisibles

Silver Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let's Play Fair!

A.R.T. Fusion Association - Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui

LIDL & GOLIN: LIDL FreshMarket

Public Affairs, Advocacy, Lobby

Golden Award for Excellence

Asociația SOS Infertilitatea & Declic: Regaining the Funding for the Romanian National In Vitro Fertilization Program

Silver Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let's Play Fair!

NGOs

Golden Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let's Play Fair!

Silver Award for Excellence

Hope and Homes for Children: Home Ambassador. When we build a home, we shape a child’s future

Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience

Organizația Salvați Copiii & Global Records: Lullaby for Polizu

Communication in the public sector

Golden Award for Excellence

UN Women Moldova & Unbox Communication: Do you see me? Believe me. Stand by me.

Silver Award for Excellence

Artexim & Conan PR: Celebrations - Enescu Festival

BCR & GRF+: ZBOR - Romania's largest youth ecosistem

StatComm Republica Moldova & Agenția PAROLE: Hora of Deeds

Communication in financial sector

Golden Award for Excellence

BCR & GRF+, Cult Market Research: The most important conversation is also about money

Silver Award for Excellence

Federația Părinților ProEdu & V+O Communication: Moneymetrics class with ING

Allianz-Țiriac & Publicis Relations, Digitas: Close to you even when I'm not with you

Communication in medical sector

Golden Award for Excellence

MEDLIFE & GOLIN: Escape (from the past) Room

Silver Award for Excellence

Asociația KinetoBebe: #StaiDrept - The Program for the Prevention of Vicious Postural

MSD & GRF+, The Circle Agency: Lung Care

Tech PR & Communication of innovation

Golden Award for Excellence

Storia (OLX Group) & MSL The Practice, Digitas, Publicis, Starcom: The Perfect Neighborhood

Silver Award for Excellence

Samsung Romania & GRF+: S25 series launch - My Best dAI(Y)

Banca Națională a Moldovei & HB MEDIA: A thousand reasons to try MIA

Culture, Art

Golden Award for Excellence

A.R.T. Fusion Association - Papercuts Platform & The Public Advisors: Horror Vacui

Silver Award for Excellence

Centrul Cultural PLAI: We jazz together

Orange & MSL The Practice, Zaga Brand: re:connect Palatul Telefoanelor

Fashion & Lifestyle

Golden Award for Excellence

Enroush & Line Agency: Enroush X Line "Spune-i pe nume"

Silver Award for Excellence

KFC & GOLIN: Every Shawarma Needs a Curb

Procter & Gamble Romania & MSL The Practice, Leo Bucharest: Old Spice Epic Legend

Sport & Entertainment

Golden Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let's Play Fair!

Silver Award for Excellence

BRD - Groupe Société Générale & MATCHPLAN: BRD Locker Room

Budget-, Creativity+

Golden Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Let's Play Fair!

Silver Award for Excellence

Organizația Salvați Copiii & GOLIN: Paid Hugs

Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up Romania & Mantia, Mercury360: The Table of Patience

Events & Experimential Marketing

FactoryLab & Raiffeisen Bank & Antrepriza Creativă: The smallest showroom in the World

Heineken & Tribal Worldwide Romania & Dentsu: LIVE BIRRA MORETTI

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) & Seven Media: Our wine is conquering the world

Website, Intranet, Blog, Facebook, Instagram, TikTok

Asociația Dăruiește Fericire - Brave Voices

Prof. dr. Peltecu Gheorghe & Diana Pearsică: Stimă, nu stigmă

Annual report

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA & McCann Health Brain & Heart: Health of the Nation