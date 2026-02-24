Termen 2026 pentru depunerea Formularului 205 la ANAF, pentru dividende, dobânzi, bacșiș și altele 

Termenul pentru depunerea la ANAF a formularului 205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, pentru venituri din dividende, dobânzi, premii, bacșiș și altele, este 2 martie 2026, informează Fiscul.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea Formularului 205 pentru anul 2025 este 2 martie 2026, având în vedere că zilele de 28 februarie și 1 martie sunt zile nelucrătoare.

Formularul 205 se completează şi se depune de către plătitorii de venituri/intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent, care are calitatea de intermediar, şi care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare .

Tipurile de venituri care fac obiectul declarării sunt:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;

d) venituri sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

f) venituri din premii;

g) venituri din jocuri de noroc;

h) venituri provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi;

i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacşişului de către salariaţi şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;

j) venituri din activităţi independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal şi venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;

k) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă.

Declaraţia se depune şi pentru declararea: